Copa America 2024: Messico eliminato. Passano Ecuador e Venezuela

Nottata calda ed arroventata in Coppa America, soprattutto a Glendale dove nel caldo dell’Arizona Messico ed Ecuador se le danno di Santa Ragione, ma la termine dei 90’ regolamentari a spuntarla è la selezione ecuadoregna a cui bastava anche solo il pareggio per qualificarsi ai quarti di finale, grazie alla miglior differenza reti, discorso diverso per il Messico costretto alla vittoria per staccare il pass valido per i quarti. Invece, la nazionale di Lozano delude ancora una volta, pagando una scarsa qualità offensiva e un arbitraggio che ha lasciato molti dubbi visti gli episodi. Al 10’ c’è un mani evidente in area di Torres che non viene sanzionato, al 52’ un cross di Huerta viene deviato dal braccio di Hincapie, per arbitro e Var anche qui non c’è nulla. L’ultimo nell’extra recupero di dieci minuti, Martinez viene sgambettato in area, l’arbitro concede il rigore ma poi viene richiamato al monitor. Torres tocca prima la palla, penalty revocato. Fa festa quindi l’Ecuador, che gioca più per il pari e alla fine lo porta a casa grazie anche agli episodi. Da segnalare un quasi capolavoro di Paez su punizione al 20’, bravo Gonzalez nel negare la rete alla selezione ecuadoregna,che vola ai quarti di finale dove incrocerà la temibile Argentina.

Chiude a punteggio pieno il Venezuela, che come l’Albiceleste conquista la bellezza di 3 vittorie su 3 gare disputate. Al Q2 Stadium di Austin va in scena una partita tra due squadre che hanno poco da chiedere, con Giamaica già eliminata ed il Venezuela già qualificato ai quarti. Nel complesso ne esce una gara piacevole, dominata dalla nazionale sud-americana. Dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, la gara si apre nella ripresa, al 49’ Bello lasciato tutto solo dalla difesa caraibica, di testa firma il momentaneo 1-0. Sette minuti più tardi Rondon sfonda infilandosi tra i due centrali, reggendo l’urto con il fisico e deposita in porta cadendo. Nel finale c’è gloria anche per Eric Ramirez, subentrato all’81’ e andato a segno dopo quattro minuti con un piazzato all’angolo, che chiude definitivamente il match, portando il Venezuela ai quarti dove incrocerà il Canada.

Intanto questa notte ad andare in scena sarà il Girone C,che si preannuncia a sua volta decisamente molto rovente visto che Panama e Stati Uniti cercheranno entrambe di staccare il pass per i quarti di finale. Occhi puntati ovviamente sul match dei padroni di casa degli USA, impegnati in una difficile gara contro un Uruguay che si è dimostrato fino ad ora, squadra forte e temibile per tutti. Non altrettanto si può dire degli Stati Uniti, che invece stanno rischiando di rovinare quanto di buono fatto vedere all’esordio. Lo stop contro Panama nel secondo turno, ha infatti complicato i piani della nazionale a Stelle e Strisce, gran parte di queste difficoltà sono da addebitare all’espulsione precoce di Weah, che con una reazione davvero incomprensibile, ha lasciato i suoi in dieci per quasi tutta la partita. Il risultato è stato una sconfitta che può costare davvero carissima nell’economia del torneo, se da un lato il fattore campo dovrebbe favorire gli Stati Uniti, è vero anche che l’Uruguay si è dimostrato una squadra solida, di altissimo livello, superiore, per quanto visto nelle due partite, agli USA stessi. Il grande problema degli Stati Uniti sarà soprattutto il necessario bisogno di vincere ad ogni costo, potrebbe essere un’arma a doppio taglio, da un lato potrebbe aiutare a lanciare il cuore oltre l’ostacolo, dall’altra potrebbe portare a frenesia e timore limitanti, con la possibilità di errori e di ripartenze interessanti per l’Uruguay, che come obiettivo ha quello di chiudere a punteggio pieno. Ben 7 sono i precedenti tra gli Yanks e La Celeste, dove a regnare è stato l’assoluto equilibrio, con due vittorie a testa e nel mezzo ben 3 pareggi. Negli ultimi quattro precedenti gli Usa non hanno mai perso: 3 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima vittoria dei sudamericani risale alla Coppa America 1993, nel Girone A finì 1-0 per l’Uruguay. Si tratta dell’ultimo match ufficiale disputato tra le due nazionali. Per quanto riguarda i gol segnati, l’Uruguay ne ha messi a segno 8, contro i 6 dei nordamericani.

Gara dunque tutta da seguire che si preannuncia arroventata, ma al tempo stesso drammaticamente delicata per gli Stati Uniti che al tempo stesso dovranno avere un orecchio anche sul match tra Bolivia e Panama. I Los Canarelos arrivano alla sfida galvanizzati dalla vittoria ottenuta contro gli USA, che gli consente di sognare il primo storico passaggio del turno ai quarti di finale. Alla Bolivia, invece, servirebbe un vero e proprio miracolo per vederli alla fase a eliminazione diretta. Il C.T. Thomas Christiansen tuttavia ha saputo giocare bene le sue carte, vedremo se riuscirà a sbrogliare anche la fitta difesa Boliviana. Quest’ultima allenata dal mister Antonio Carlos Zago, non è stata però così solida, nonostante lo schieramento molto difensivo spesso adottato dal CT brasiliano. La sua Bolivia non solo è la peggiore difesa dell’intera competizione, è anche tuttora alla ricerca del primo gol nella loro Coppa America 2024. Difficile quindi pensare ad un repentino cambio di marcia, soprattutto trovandosi davanti un Panama lanciato verso la qualificazione. Match dunque che potrebbe diventare storico non solo per Panama, ma anche per la Coppa America che per la prima volta nella storia vedrà un match con una direzione arbitrale totalmente al femminile, la brasiliana Edina Alves Batista sarà coadiuvata da sole colleghe donne per la prima volta nella storia della competizione. Ben 6 i precedenti tra le due formazioni, 4 i successi panamensi, 2 soli quelli boliviani, il solo ed unico match ufficiale tra le due selezioni, risale alla Coppa America del 2016, quando si affrontarono nel girone D, raggruppamento che ospitava anche Cile e Argentina, finaliste in quella edizione. La gara si concluse per 2-1 in favore del Panama, regalando a questi ultimi i loro unici 3 punti per quella edizione di Coppa America. I marcatori furono Juan Carlos Arce per la Bolivia e Blas Perez per il Panama, autore di una doppietta. Inoltre l’ultima vittoria della Bolivia contro Panama, risale a un’amichevole dell’agosto 2008, match terminato 1-0 per i boliviani. Negli ultimi 16 anni solo vittorie panamensi con 4 vittorie negli ultimi 4 match disputati. I pronostici per questo match tra Bolivia e Panama sono nettamente favorevoli ai panamensi, che nonostante non siano tra le squadre più forti tecnicamente del torneo, giocano e giocano bene, ed a tale match arrivano con il morale a mille dopo la storica vittoria storica contro gli USA. Una vittoria potrebbe infatti garantire al Panama uno storico passaggio del turno, cosa che comunque si dovrebbe incastrare con il risultato degli Stati Uniti contro l’Uruguay. Se infatti gli USA dovessero vincere, grazie alla differenza reti favoriti per la qualificazione, a meno di una storica goleada di Panama.