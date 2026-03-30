Gattuso chiama gli Azzurri: “Con la Bosnia vale il Mondiale”

La notte della verità è arrivata. Alla vigilia di Bosnia-Italia, sfida decisiva per il cammino verso il Mondiale, Gennaro Gattuso suona la carica e chiede ai suoi una prestazione di sostanza. Il ct azzurro, intervenuto tra conferenza e tv, ha invitato la squadra a liberarsi dalla pressione e a trasformarla in energia positiva, consapevole del peso della posta in palio e della crescita mostrata negli ultimi mesi.

Gattuso va dritto al punto: in partite come questa bisogna pensare poco e dare tutto in campo. Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato di responsabilità forte, ma anche di fiducia totale nei confronti del gruppo, ribadendo come gli Azzurri abbiano compiuto passi avanti negli ultimi sette mesi. Contro la Bosnia servirà però una gara di personalità, intensità e coraggio nel palleggio.

Il ct si aspetta una sfida dura, contro una nazionale definita “vera”, capace di fare male sugli esterni e con attaccanti pericolosi sui cross, a partire da Dzeko. Gattuso ha poi spento subito ogni polemica, sia sul caso legato all’esultanza di Dimarco, sia sulle condizioni del terreno di gioco di Zenica: per l’allenatore azzurro, il campo non deve diventare un alibi. Per inseguire il sogno Mondiale, servirà semplicemente una grande Italia.