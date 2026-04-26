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Ligue 1

Il Brest ferma il Lens e il PSG mette le mani sul titolo, +6

Gli uomini di Luis Enrique si impongono 3-0 in trasferta e allungano sui giallorossi. Successo casalingo per il Lione, che batte 3-2 l'Auxerre

Apr 26, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 25: Marquinhos of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between Paris Saint-Germain and AS Monaco at Parc des Princes on February 25, 2026 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)

Si è conclusa la 31ª giornata di Ligue 1, con dei risultati che sanno quasi di sentenza. In attesa del recupero dello scontro diretto fra PSG e Lens infatti, i giallorossi si fanno clamorosamente fermare fuori casa da un Brest sugli scudi, capace di chiudere il primo tempo avanti di tre goal, salvo poi farsi rimontare dalla seconda in classifica, per un 3-3 finale davvero pirotecnico. Il PSG ringrazia e allunga in scioltezza grazie al tranquillo 0-3 rifilato a domicilio ai danni dell’Angers, con le marcature di Lee, Mayulu e Beraldo.

Nella corsa al terzo posto invece, valido per l’accesso diretto alla prossima Champions League, continua la sfida a tre fra Lione, Rennes e Lille, con le prime due squadre vittoriose in casa rispettivamente per 3-2 e 2-1, mentre Giroud e compagni sbancano Parigi, sponda Paris FC, grazie ad un rigore di Fernandez-Pardo.

Perde terreno invece il Marsiglia, bloccato in casa dal Nizza per 1-1, mentre nelle altre partite, spicca un 4-4 pirotecnico fra Le Havre e Metz, 2-3 fra Lorient e Strasburgo. Monaco che si fa bloccare 2-2 dal Tolosa dopo esser stato in vantaggio 2-0.

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