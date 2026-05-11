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Ligue 1

Il PSG batte il Brest e vede il titolo, Lille da Champions, Lione ko!

Un guizzo di Doué nel finale permette al PSG di superare il Brest e mantenere il vantaggio sul Lens: mercoledì nello scontro diretto i parigini possono festeggiare ufficialmente il titolo di campioni di Francia.

Mag 11, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - APRIL 08: Desire Doue of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC at Parc des Princes on April 08, 2026 in Paris, France. (Photo by Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)

33ª giornata di Ligue 1 che è stata consegnata agli archivi e che forse, mai come questa volta, ha emesso sentenze. Si parte con la sofferta vittoria del Lens in casa sul Nantes, per 1-0, grazie al goal di Soares, che ha alimentato le fievoli speranze di titolo dei padroni di casa, impegnati mercoledì nel recupero dello scontro diretto contro il PSG che, però, risponde alla grande battendo il Brest grazie ad un guizzo di Douè nei minuti finali, mantenendo invariato il distacco sulla seconda, con la matematica vittoria del titolo che può arrivare già mercoledì proprio contro il Lens.

In zona Champions, acuto del Lille sul Monaco: 0-1 grazie all’autogoal di Zakaria, che proietta il Lille da solo al terzo posto, complice anche la clamorosa sconfitta del Lione a Tolosa per 2-1, con la squadra di Fonseca che si vede superare proprio da Giroud e compagni. Vittoria anche per il Rennes (2-1 sul Paris FC) e guizzo esterno del Marsiglia sul Le Havre per 0-1, mentre in zona retrocessione va all’Auxerre lo scontro diretto con il Nizza, battuto 2-1 e, se le cose dovessero rimanere così, costretto a fare lo spareggio promozione con la terza di Ligue 2. Successo per 0-4 invece del Lorient sul Metz già retrocesso, mentre è 1-1 fra Angers e Strasburgo

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