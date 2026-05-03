Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Ligue 1

Il PSG si stampa sul Lorient, al Lione lo scontro Champions

Il PSG pareggia 2-2 col Lorient e ringrazia il Nizza che ferma il Lens, mentre il Lione di Fonseca si prende il terzo posto solitario battendo il Rennes.

Mag 3, 20261 Lettura
DECINES-CHARPIEU, FRANCE - OCTOBER 23: Corentin Tolisso of Olympique Lyonnais celebrates scoring his team's first goal with teammatesduring the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 match between Olympique Lyonnais and FC Basel 1893 at OL Stadium on October 23, 2025 in Decines-Charpieu, France. (Photo by Pauline Figuet - UEFA/UEFA via Getty Images)

32º giornata di Ligue 1 che è stata consegnata agli archivi e che ha regalato non poche sorprese. Si parte con il clamoroso pareggio in casa per 2-2 del PSG contro il Lorient. Partita che ha regalato due goal per tempo, con gli ospiti capaci di rispondere al doppio vantaggio dei parigini grazie ai goal di Mbaye in apertura e del momentaneo di Zaire-Emery, ma è di Tosin la rete che regala il pareggio agli arancioni, per un PSG con la mente proiettata già alla semifinale di ritorno di Champions League.

Il Lens invece, non riesce ad approfittarne: in vantaggio a Nizza grazie al goal di Sain-Maximin, si fa recuperare all’84º dal goal di Abdi che, a meno di sorprese, sembra consegnare il titolo al PSG. In zona Champions invece, il Lione di Fonseca stravince lo scontro diretto con il Rennes per 4-2, andando da solo al terzo posto anche grazie al clamoroso pari casalingo del Lille, che non va oltre l’1-1 con il Le Havre, mentre in zona Europa League vince il Monaco (2-1 al Metz), che scavalca un Marsiglia annichilito dal Nantes in trasferta per 3-0. Nelle altre partite, successo del Paris FC per 4-0 sul Brest, mentre il Tolosa fa il colpaccio fuori casa per 1-2 ai danni dello Strasburgo

0 Shares

Articoli correlati

Il Brest ferma il Lens e il PSG mette le mani sul titolo, +6

Apr 26, 2026

Il Lione batte il PSG e riapre la corsa scudetto! Lens ad un punto

Apr 19, 2026

Il Lens travolge l’Angers e resta in scia del PSG. Al Lille lo scontro Champions

Mar 22, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.