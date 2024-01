Il Brest frena la corsa del PSG, vince solo il Lens a Tolosa

Dopo la Coppa di Francia che ha visto approdare agli ottavi di finale: PSG, Brest, Le Havre, Lione, Lilla, Rennes, Montpellier, Monaco, Nizza e Strasburgo dalla Ligue 1, in Francia torna di scena il massimo campionato. Gara scoppiettante quella andata in scena tra PSG e Brest nonché prossimi avversari il 7 febbraio negli ottavi di finale della coppa nazionale. La formazione parigina dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, grazie alle reti Asensio e Muani, nella ripresa si lascia rimontante dal Brest che con le reti di Camara e Lage, chiude il match sul definitivo 2-2, che regala un buon punto ad entrambe, soprattutto alla formazione ospite che tocca quota 35 punti, portandosi a sole tre lunghezze dal secondo posto occupato dal Nizza, facendo da apri pista per il big match del prossimo 7 febbraio. Nessun problema per il team della Costa azzurra, che dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale nella coppa nazionale, continua la sua corsa anche in campionato dove con un secco 1-0 liquida la pratica Metz, restando secondo in classifica con ben 38 punti, però ancora troppo lontano il PSG primo con 44 lunghezze.

Si muove anche il Monacò che in casa del Marsiglia, pur con due espulsi riesce nell’impresa di bloccare il risultato sul 2-2 finale, portando a casa un ottimo punto dopo aver conquistato il pass per gli ottavi di finale della coppa nazionale. Il punto va bene anche al Marsiglia che tocca quota 29 totali portandosi ad una sola lunghezza dalla zona europea, ma resta tanto amaro in bocca per una gara che i ragazzi di Gattuso avrebbero potuto vincere quasi a mani basse, cancellando cosi l’amarezza per l’eliminazione dalla coppa nazionale. Dopo aver centrato il passaggio del turno nella Coppa di Francia, il Lilla sia pur a piccoli passi si muove anche in campionato, dove pur pareggiando per 0-0 in casa di un Montpellier reduce a sua volta dalla promozione agli ottavi di finale, conquista un buon punto con cui tocca quota 32 totali, il pari tutto sommato va bene anche al team padrone di casa impelagato nella corsa per non retrocedere.

Dopo l’eliminazione dalla coppa nazionale per mano del Sochaux, il Reims non brilla neanche in campionato dove viene bloccato sullo 0-0 dalNantes, risultato che ad ogni modo regala ad entrambe le formazioni un buon punto in classifica. Dopo aver conquistato l’accesso agli ottavi di finale della coppa nazionale, il Lione non da seguito in campionato, dove viene superato a domicilio dal Rennes, vittorioso per 3-2. Dopo aver con grande stupore conquistato l’accesso agli ottavi di finale della Coppa di Francia, la matricola Le Havre continua a far parlare di se anche in campionato, dove in casa del Lorient blocca il risultato sul 3-3, che gli consente di toccare quota 23 punti totali e compiere un bel passo verso la salvezza, discorso diverso per la formazione padrona di casa ultima con soli 13 punti conquistati ma con un ritardo dalla zona salvezza di sole tre lunghezze. Si muove in modo deciso il Lens che in casa del Tolosa non va per il sottile tanto da imporsi per 2-0, toccando quota 29 punti che gli consentono di agganciare il Marsiglia in classifica e portarsi da una sola lunghezza dalla zona europea della classifica. A chiudere il quadro è il pari per 1-1 tra il Clermont penultimo in classifica che in casa ha avuto il merito di bloccare lo Strasburgo, reduce dalla conquista degli ottavi di finale nella coppa nazionale, conquistando un buon punto con cui accorciare ad una sola lunghezza la svantaggio dalla zona salvezza.