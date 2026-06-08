Eriksen, altro spavento in nazionale! Malore in campo, partita sospesa

Il Mondiale 2026 è alle porte, e le nazionali si preparano per il grande evento, che avrà inizio l’11 giugno, con le amichevoli in programma. Dopo la brutta scena durante Portogallo-Cile, con le espulsioni di Leão e Iván Román nel corso del match, un’altra situazione spiacevole si è verificata durante Danimarca-Ucraina ed è decisamente ben più grave di quanto accaduto il 6 giugno.

Danimarca-Ucraina: cosa è accaduto in campo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, il calciatore Christian Eriksen (ex Tottenham e Inter), ha accusato un malore nella serata di ieri durante il 65’. Inizialmente il classe ’92 ha poggiato la sua mano sul petto e successivamente è collassato. Pronti gli interventi dello staff medico, e Morten Boesen (medico della nazionale) ha rassicurato tutti: “Da quanto ho potuto vedere, il pacemaker ha reagito come avrebbe dovuto. Ha perso conoscenza per un breve momento, ma l’ha recuperata molto rapidamente e siamo riusciti subito a parlare con lui. Ora sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l’episodio. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell’ospedale. Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire loro che stava bene”.

Paura per Eriksen, ma non è la prima volta in nazionale…

Il calciatore ora è cosciente, ma è altrettanto bene ricordare il primo spavento in occasione di Danimarca-Finlandia del 2021, inizialmente interrotta a causa dell’arresto cardiaco dovuto a fibrillazione ventricolare, ripresa successivamente per volontà dei suoi compagni di squadra. In seguito a questo avvenimento, Eriksen fu prontamente trasportato presso l’ospedale Rigshospitalet di Copenaghen, impiantando nei giorni successivi un defibrillatore sottocutaneo (ICD).

Quest’ultimo è in grado di monitorare continuamente il ritmo cardiaco e, quando rileva un’aritmia grave, può intervenire rapidamente con una scarica elettrica per riportare il cuore a un ritmo normale e prevenire conseguenze fatali.

Un alleato in casa Eriksen, il quale ha dovuto obbligatoriamente lasciare l’Inter ben 5 anni fa per poi tornare in Premier League (Brentford, Manchester United), ed ora un salto in Bundesliga (Wolfsburg).

Suggestione ritiro e la cura per il proprio corpo

L’ipotesi più probabile ora è il ritiro dal calcio giocato del danese a 34 anni. Se così fosse, lascerebbe il campo con diversi trofei alzati, quali Coppa dei Paesi Bassi, 3 campionati olandesi, una Supercoppa dei Paesi Bassi, un campionato italiano, una Carabao Cup e una FA Cup.

L’episodio avvenuto durante un’amichevole fa riflettere tutto il mondo sportivo e non solo, perché a volte rischiare non vale la pena. Il calcio si misura in passione, divertimento, fama e sacrifici, ma l’attenzione verso la propria salute non è mai troppa.