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Florentino Pérez resta presidente del Real Madrid. Adesso i colpi attesi

Florentino Pérez mantiene la guida del club blanco, ma il risultato di Enrique Riquelme apre una nuova fase nel dibattito interno tra i soci madridisti.

Giu 8, 20261 Lettura
IPA85459580 - Florentino Perez attends the Media after winning the Real Madrid’s presidential election day at Eurobuilding Hotel on June 08, 2026 in Madrid, Spain.

Florentino Pérez resta presidente del Real Madrid dopo le elezioni anticipate indette per rafforzare la propria leadership in seguito a due stagioni senza trofei. Il numero uno dei blancos ha ottenuto il 65% dei voti, respingendo l’assalto di Enrique Riquelme, che con il 35% delle preferenze ha comunque registrato un risultato significativo considerando i tempi ridotti della campagna elettorale.

Le elezioni hanno rappresentato uno degli appuntamenti più combattuti degli ultimi vent’anni nella storia del Real Madrid. Pérez, vicino agli ottant’anni, puntava a consolidare il proprio mandato in un momento delicato, segnato dalle difficoltà economiche legate alla ristrutturazione del Santiago Bernabéu e dalle limitazioni nell’utilizzo di alcune aree dello stadio. Dall’altra parte, il 37enne Enrique Riquelme si è proposto come volto del rinnovamento, raccogliendo consensi soprattutto tra i tifosi favorevoli a cambiamenti nella gestione sportiva e amministrativa.

La serata elettorale è stata caratterizzata da polemiche e ritardi nella comunicazione dei risultati, aggravati dall’annullamento di circa 1000 voti per corrispondenza. Dopo la proclamazione ufficiale, Riquelme ha riconosciuto la sconfitta tendendo la mano al presidente rieletto. Pérez ha invece celebrato il risultato definendolo uno dei migliori nella storia del club. Intanto, un messaggio video di José Mourinho, indicato come futuro tecnico madridista, ha alimentato ulteriormente il dibattito sul futuro dei blancos.

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Redazione

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