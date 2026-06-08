Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Nazionale

Italia, decide ancora Esposito: Grecia battuta e Baldini ringrazia

Gli Azzurri vincono anche a Creta grazie al gol dell’attaccante dell’Inter. Espulso Reggiani nella ripresa, la Grecia sfiora il pari ma l’Italia resiste.

Giu 8, 20261 Lettura
ZENICA, BOSNIA AND HERZEGOVINA - MARCH 31: Pio Esposito of Italy reacts during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Bosnia & Herzegovina and Italy at Stadion Bilino Polje on March 31, 2026 in Zenica, Bosnia and Herzegovina. (Photo by Srdjan Stevanovic - UEFA/UEFA via Getty Images)

Seconda vittoria consecutiva per l’Italia di Silvio Baldini, che dopo il successo sul Lussemburgo si impone anche sulla Grecia con il medesimo risultato: 1-0. A decidere la sfida di Creta è ancora Pio Esposito, autore del gol partita al 18’. Gli Azzurri confermano solidità difensiva e personalità, resistendo nel finale nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Reggiani.

La nuova Italia targata Baldini continua a mandare segnali incoraggianti. Il commissario tecnico conferma gran parte dell’undici visto contro il Lussemburgo, apportando soltanto due modifiche iniziali. L’approccio degli Azzurri è positivo e la prima occasione arriva dai piedi di Ekhator. Al 18’, però, arriva l’episodio che indirizza la gara: proprio il talento del Genoa serve Pio Esposito, bravo a controllare in area e a calciare di destro. La deviazione di un difensore inganna Vlachodimos e vale l’1-0.

La Grecia prova a reagire ma trova sulla sua strada una difesa attenta e un Donnarumma sempre sicuro. Nella ripresa l’Italia sfiora il raddoppio con Koleosho, che centra la traversa. La gara cambia al 68’, quando Reggiani, entrato da appena tredici minuti, viene espulso per una trattenuta su Douvikas. Gli ellenici aumentano la pressione e vanno vicinissimi al pareggio con Zafeiris, fermato dal palo. Nel finale gli Azzurri sfiorano ancora il raddoppio con Favasuli, mentre la Grecia non riesce a trovare il guizzo decisivo.

Un’altra vittoria, un altro clean sheet e indicazioni importanti per il futuro: a pochi mesi dai prossimi impegni ufficiali, il gruppo giovane costruito da Baldini dimostra di avere qualità, carattere e margini di crescita. Un patrimonio da cui il calcio italiano può ripartire.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Italia, dai ricordi di USA ’94 alla rivoluzione di Silvio Baldini

Giu 5, 2026

Italia, ripartenza vincente: Pio Esposito stende il Lussemburgo

Giu 4, 2026

Lussemburgo-Italia: le probabili formazioni, orario e diretta tv

Giu 3, 2026