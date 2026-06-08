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Tennis

Zverev re di Parigi: Cobolli lotta cinque set ma cede in finale

Il tedesco conquista il primo Slam della carriera al termine di una battaglia di oltre quattro ore. Per Flavio Cobolli arriva comunque la storica prima Top 10 ATP.

Giu 8, 20261 Lettura
By Rick Munroe - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=187296569

Alexander Zverev corona finalmente il sogno di una vita e conquista il Roland Garros 2026, superando in finale Flavio Cobolli con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-7(5) 6-1 dopo 4 ore e 16 minuti di gioco sul Philippe-Chatrier. Per il tedesco si tratta del primo titolo Slam in carriera dopo le delusioni nelle finali degli US Open 2020, del Roland Garros 2024 e degli Australian Open 2025. Grande amarezza per l’azzurro, protagonista di un torneo straordinario che gli vale comunque l’ingresso per la prima volta nella Top 10 del ranking ATP.

L’avvio è tutto di marca tedesca: Zverev impone subito il proprio ritmo da fondo campo e domina il primo set per 6-1. Cobolli, però, reagisce con carattere nel secondo parziale, alzando l’intensità degli scambi e trovando il break decisivo che gli consente di ristabilire la parità sul 4-6.

Nel terzo set il numero tre del mondo torna a comandare il gioco e sfrutta al meglio le occasioni concesse dall’azzurro, chiudendo 6-4. Il quarto parziale è il più spettacolare della sfida: Cobolli annulla la pressione dell’avversario e trascina il match al tie-break, conquistandolo per 7 punti a 5 e portando la finale al quinto set.

Nel momento decisivo emerge però tutta l’esperienza di Zverev. Il tedesco piazza l’allungo immediato, approfitta del calo fisico del romano e chiude con un netto 6-1, diventando il nuovo campione di Parigi. Un successo che gli permette di entrare nella storia del tennis tedesco e di rilanciarsi nella corsa ai vertici del ranking mondiale.

Grazie al trionfo parigino, Zverev incassa 2.000 punti ATP e rafforza il terzo posto mondiale, riducendo il distacco da Carlos Alcaraz. In vetta resta saldo Jannik Sinner, leader del ranking con ampio margine. La grande notizia per il tennis italiano riguarda però Flavio Cobolli, che grazie alla finale raggiunta al Roland Garros salirà per la prima volta in carriera al numero 10 del mondo, confermando la propria crescita tra i protagonisti del circuito internazionale.

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Redazione

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