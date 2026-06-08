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Formula 1

Antonelli domina a Monaco: quinta vittoria di fila nel Mondiale F1

Il pilota Mercedes conquista il GP di Monaco 2026 davanti a Hamilton e Hadjar. Leclerc spreca il podio finendo a muro nel finale, mentre Verstappen e Norris si ritirano.

Giu 8, 20261 Lettura
Monaco Grand Prix, Sunday, Jiri Krenek during the Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, 6th round of the 2026 FIA Formula One World Championship from Jun 04 to 07, 2026 on the Circuit de Monaco, in Monte-Carlo, Monaco - Photo Jiri Krenek / Active Pictures

Andrea Kimi Antonelli continua a riscrivere i record della Formula 1. Il giovane talento della Mercedes si impone anche nel Gran Premio di Monaco 2026, centrando la quinta vittoria consecutiva e rafforzando ulteriormente la leadership nel Mondiale. Sul circuito del Principato, il bolognese gestisce alla perfezione una gara complicata da safety car e bandiera rossa, tagliando il traguardo davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Completa il podio Isack Hadjar con la Red Bull, favorito dalla penalità inflitta a Pierre Gasly. Fine settimana amaro invece per Charles Leclerc, costretto al ritiro dopo un incidente nelle fasi conclusive della corsa.

Scattato tra i favoriti, Antonelli prende subito il controllo della gara e non concede opportunità agli avversari, dimostrando ancora una volta grande maturità nella gestione delle varie neutralizzazioni. Alle sue spalle, Hamilton conferma i progressi della Ferrari conquistando un prezioso secondo posto. Gasly aveva inizialmente chiuso in terza posizione con l’Alpine, ma una penalità di cinque secondi lo fa precipitare al settimo posto, spalancando le porte del podio a Hadjar.

Nel finale arriva invece la delusione per Leclerc: il monegasco, in lotta per il terzo gradino del podio davanti al proprio pubblico, finisce contro le barriere a causa di un presunto problema ai freni. Giornata da dimenticare anche per George Russell, penalizzato e soltanto quattordicesimo al traguardo.

Il GP di Monaco si rivela un incubo per diversi protagonisti. Max Verstappen è costretto al ritiro già nelle prime fasi a causa di un problema tecnico al via, mentre Lando Norris conclude nel peggiore dei modi un weekend difficile con un altro ritiro. A punti anche Liam Lawson, Arvid Lindblad, Alexander Albon, Esteban Ocon e Sergio Perez, che completano la top 10. Con questo successo Antonelli allunga ulteriormente nella classifica piloti e si conferma l’uomo da battere in una stagione che, gara dopo gara, lo vede sempre più protagonista assoluto della Formula 1.

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Redazione

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