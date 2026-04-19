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Ligue 1

Il Lione batte il PSG e riapre la corsa scudetto! Lens ad un punto

Endrick trascina il Lione contro un PSG stanco: il Lens resta a un punto. Pari Monaco, vola il Rennes.

Apr 19, 20261 Lettura
DECINES-CHARPIEU, FRANCE - OCTOBER 23: Corentin Tolisso of Olympique Lyonnais celebrates scoring his team's first goal with teammatesduring the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 match between Olympique Lyonnais and FC Basel 1893 at OL Stadium on October 23, 2025 in Decines-Charpieu, France. (Photo by Pauline Figuet - UEFA/UEFA via Getty Images)

Colpo clamoroso nella 30ª giornata di Ligue 1: il Lione espugna il Parco dei Principi battendo il PSG 2-1, riaprendo la lotta al titolo. Decisivo Endrick, autore del gol del vantaggio e dell’assist per Moreira. Inutile nel finale la rete di Kvaratskhelia per i parigini.

Il Lione parte fortissimo e dopo appena 6 minuti passa in vantaggio con Endrick, bravo a sfruttare una difesa del PSG poco lucida dopo le fatiche europee. La squadra di Luis Enrique fatica a reagire e subisce anche il raddoppio: ancora protagonista Endrick, che serve un assist perfetto per Alfonso Moreira, glaciale nel firmare lo 0-2. Nella ripresa il PSG prova a rientrare in partita, alzando il ritmo e creando occasioni, ma trova sulla sua strada una difesa ospite compatta. Solo nei minuti di recupero arriva il gol di Kvaratskhelia, troppo tardi però per completare la rimonta. Con questo successo, il Lione tiene viva la corsa al titolo, con il Lens ora distante appena un punto dalla vetta.

Frena il Monaco, che non va oltre il 2-2 contro l’Auxerre: ospiti avanti con Danois e Sinayoko, rimonta monegasca firmata da Fati e Balogun su rigore. Successo importante per il Paris FC, corsaro sul campo del Metz grazie anche agli assist di Immobile e Coppola. Occasione mancata per il Nantes, che si fa rimontare dal Brest nonostante la superiorità iniziale, mentre il Rennes vola al quinto posto con un netto 3-0 sullo Strasburgo, superando il Marsiglia in classifica.

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Redazione

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