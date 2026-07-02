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Mondiali 2026

Impresa Belgio: rimonta il Senegal ai supplementari e vola agli ottavi

I Diavoli Rossi ribaltano una gara che sembrava compromessa: sotto di due reti fino all’86’, rimontano nel finale e completano l’opera ai supplementari grazie al rigore decisivo di Tielemans.

Lug 2, 20261 Lettura
COLOGNE, GERMANY - JUNE 22: Kevin De Bruyne of Belgium celebrates scoring his team's second goal with teammate Yannick Carrasco during the UEFA EURO 2024 group stage match between Belgium and Romania at Cologne Stadium on June 22, 2024 in Cologne, Germany. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Belgio firma una delle rimonte più spettacolari dei Mondiali 2026 e conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida ricca di emozioni. La formazione di Garcia supera 3-2 dopo i tempi supplementari il Senegal, capace di dominare per oltre ottanta minuti ma beffato nel finale. Gli africani sembravano avere la qualificazione in pugno grazie alle reti di Diarra e Sarr, prima dell’incredibile reazione dei Diavoli Rossi. Lukaku riapre il match all’86’, Tielemans firma il pareggio all’89’ e, nel recupero dell’extra time, trasforma il rigore che vale il passaggio del turno. Agli ottavi il Belgio affronterà la vincente della sfida tra Stati Uniti e Bosnia.

L’avvio è tutto del Belgio, che mantiene il possesso del pallone ma fatica a creare vere occasioni da gol. Il Senegal cresce con il passare dei minuti e sfiora il vantaggio quando Sarr centra il palo dopo una respinta di Courtois sulla conclusione di Diarra. Il gol è soltanto rinviato: al 25’ il cross di Mané trova ancora Sarr, che colpisce il legno, ma sulla ribattuta Diarra è il più rapido di tutti e firma l’1-0. Dopo il cooling break i belgi provano a reagire senza successo e si va all’intervallo con gli africani avanti.

In apertura di ripresa arriva anche il raddoppio. Al 51’ un lancio dalle retrovie sorprende la difesa belga: Sarr si inserisce tra Theate e Mechele e batte Courtois per il 2-0. La squadra di Thiaw sembra avere il controllo della gara, ma il finale cambia completamente il destino del match. Lukaku accorcia le distanze all’86’, mentre Tielemans trova il clamoroso 2-2 tre minuti più tardi, trascinando la sfida ai supplementari.

Nei trenta minuti aggiuntivi prevale la tensione e le occasioni sono poche. Quando i rigori sembrano inevitabili, Camara interviene in ritardo su Tielemans all’interno dell’area, concedendo un calcio di rigore decisivo. Dal dischetto si presenta lo stesso centrocampista belga, che non sbaglia e firma il definitivo 3-2, completando una rimonta memorabile. Per il Senegal, dopo la delusione della Coppa d’Africa, arriva un’eliminazione amarissima; il Belgio, invece, continua il proprio cammino mondiale con entusiasmo e ritrovata fiducia.

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Redazione

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