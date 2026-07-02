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Calciomercato

Tonali al Tottenham: affare da 100 milioni, è l’italiano più pagato di sempre

Il centrocampista lascia il Newcastle e raggiunge Roberto De Zerbi agli Spurs in un trasferimento destinato a entrare nella storia del calciomercato italiano.

Lug 2, 20261 Lettura

Sandro Tonali è pronto a riscrivere la storia del calciomercato. Il Tottenham ha trovato l’intesa con il Newcastle per il trasferimento del centrocampista azzurro, in un’operazione dal valore complessivo di 100 milioni di euro. Una cifra che lo rende il calciatore italiano più costoso di sempre e rappresenta anche l’investimento più importante nella storia del club londinese.

I dettagli dell’operazione

L’accordo prevede un esborso di 92 milioni di sterline, ai quali si aggiungono 7,5 milioni di bonus, per un totale vicino ai 100 milioni di euro. Tonali lascerà così il Newcastle senza cambiare campionato, proseguendo la sua avventura in Premier League con il Tottenham, dove ritroverà il connazionale Roberto De Zerbi, alla guida degli Spurs.

Il centrocampista italiano arriva a Londra dopo essersi affermato tra i migliori interpreti del ruolo in Inghilterra. Le sue prestazioni sono state decisive nella crescita del Newcastle, contribuendo al ritorno del club ai massimi livelli, tra qualificazione in Champions League e successo in Coppa di Lega. Ora per lui si apre una nuova sfida in una delle principali protagoniste del calcio inglese.

L’eredità lasciata al Newcastle

L’esperienza di Tonali con i Magpies si chiude dopo tre stagioni. Arrivato nell’estate del 2023 dal Milan, il suo primo anno è stato fortemente condizionato dalla squalifica legata al caso scommesse, che ne ha limitato l’impiego. Il Newcastle, però, ha sempre creduto nelle sue qualità e il centrocampista ha saputo ripagare la fiducia, tornando protagonista e diventando uno dei punti di riferimento della squadra.

Il bilancio finale parla di 110 presenze, 10 gol e 10 assist in tutte le competizioni, numeri che certificano il suo impatto in Premier League. Con il trasferimento al Tottenham, Tonali è ora pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del calcio europeo.

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Redazione

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