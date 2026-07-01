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Mondiali 2026

Inghilterra che spavento! Kane firma la rimonta, Congo ko 2-1

I Tre Leoni ribaltano la Repubblica Democratica del Congo dopo lo svantaggio iniziale: doppietta del capitano, che trascina gli inglesi alla sfida contro il Messico.

Lug 1, 20261 Lettura
LONDON, ENGLAND - MARCH 21: Harry Kane of England celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 European Qualifier between England and Albania at Wembley Stadium on March 21, 2025 in London, England. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Inghilterra soffre più del previsto, ma conquista la qualificazione agli ottavi di finale grazie al suo uomo simbolo. Contro la Repubblica Democratica del Congo, la formazione di Thomas Tuchel va sotto nei primi minuti, reagisce con determinazione e ribalta il risultato nella ripresa imponendosi 2-1. Decisiva la doppietta di Harry Kane, autore del quinto gol nel torneo e ancora una volta trascinatore della nazionale inglese. Ora i Tre Leoni affronteranno il Messico negli ottavi di finale in una sfida che si preannuncia tra le più attese della competizione.

La partenza è tutta degli africani, che sorprendono l’Inghilterra dopo appena sette minuti. L’azione nasce da un cambio di gioco di Mbemba, con Sadiki che libera sulla sinistra Cipenga, bravo a battere Pickford con una conclusione precisa sul primo palo. La reazione inglese arriva con il passare dei minuti: Bellingham sfiora il pari di testa, trovando però un super Mpasi, mentre poco dopo Wan-Bissaka salva sulla linea il tentativo ravvicinato di Rashford. Nel finale della prima frazione il Congo sfiora il raddoppio con Wissa, fermato dal palo, prima delle proteste inglesi per un contatto in area tra Kane e Mpasi non ritenuto falloso dall’arbitro. Ancora Mpasi è protagonista con due interventi decisivi su Bellingham e Kane, consentendo ai suoi di andare al riposo in vantaggio.

L’Inghilterra aumenta il ritmo nella ripresa e costringe il Congo a difendersi nella propria metà campo. Rashford sfiora il pareggio, mentre Bellingham continua a creare pericoli senza riuscire a superare l’ottimo Mpasi. Il muro africano crolla però al 75′: Rice pennella un cross dalla destra, Gordon prolunga sul secondo palo e Kane, di testa, firma l’1-1. La squadra di Tuchel continua a spingere e completa la rimonta all’86’. Il capitano riceve al limite dell’area, protegge il pallone, si gira rapidamente e lascia partire un destro potentissimo che si infila sotto la traversa per il definitivo 2-1. Una rete di grande qualità che vale la qualificazione e conferma Kane tra i protagonisti assoluti del torneo. L’Inghilterra vola così agli ottavi, dove troverà il Messico in una sfida dal grande fascino.

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Redazione

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