Portogallo-Croazia, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Dopo la vittoria del Belgio contro il Senegal e il successo dell’Inghilterra di misura, nonostante il vantaggio iniziale della Repubblica del Congo con Harry Kane “man of the match” indiscusso, ora tocca ad altri due campioni dimostrare la loro forza ed enorme qualità in questo Mondiale 2026 dopo tanti anni di alto livello, con Portogallo e Croazia protagoniste.

Cristiano Ronaldo e Luka Modric: da amici ad avversari per l’ultima volta

Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo e Luka Modrić, compagni di squadra ai tempi del Real Madrid, con cui hanno condiviso insieme 4 Champions League, 3 coppe del Mondo per club, 2 Supercoppe Uefa, 2 Supercoppe di Spagna e un campionato spagnolo. Entrambi hanno raggiunto i 41 anni (l’ex Milan li compirà tra circa 2 mesi), e hanno ancora tanta voglia di stupire ancora e far impazzire la propria nazione, indossando la fascia da capitano per l’ultima volta.

Il Portogallo non ha entusiasmato nella fase a gironi, pareggiando la prima sfida contro la Repubblica Democratica del Congo, e successivamente ha rifilato 5 reti all’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, per poi riperdersi con lo 0-0 contro la Colombia all’ultimo turno.

La Croazia guidata da Zlatko Dalić è riuscita a superare la prima fase piazzandosi al 2° posto incassando solo una sconfitta pesante per 4-2 nel primo incontro, in cui gli inglesi sono riusciti a portare a casa i 3 punti, nonostante il pareggio momentaneo (2-2) a fine primo tempo. Le vittorie contro Panama e Ghana non hanno però convinto del tutto i tifosi, che saranno sicuramente presenti allo stadio pronti per incitare e sperare nel passaggio del turno degli scaccati.

Portogallo-Croazia: dove vedere il match in tv e streaming

La partita sarà possibile vederla sulla piattaforma in esclusiva su DAZN, senza possibilità in chiaro. Calcio d’inizio fissato alle 1:00 italiane. È necessario un abbonamento, trovando l’applicazione su ogni smart tv, e su tutti i dispositivi collegati (PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e TIMVISION Box).

Martínez vs Dalić: le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct: Roberto Martínez

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Modric, Kovacic; Baturina, Sucic, Perisic; Budimir. Ct: Zlatko Dalić

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