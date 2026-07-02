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Mondiali 2026

Stati Uniti no problem: Bosnia sconfitta 2-0, ora sfida al Belgio

La squadra di Pochettino supera la Bosnia nonostante l’espulsione di Balogun e conquista il pass per gli ottavi di finale, dove ritroverà il Belgio nella riedizione della sfida del 2014.

Lug 2, 20261 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

Gli Stati Uniti continuano il loro percorso ai Mondiali 2026 e conquistano con autorità l’accesso agli ottavi di finale. La formazione guidata da Mauricio Pochettino supera 2-0 la Bosnia, resistendo anche in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Balogun. L’attaccante sblocca il risultato allo scadere del primo tempo, ma nella ripresa lascia i compagni in dieci per un intervento giudicato da rosso diretto. A mettere al sicuro la qualificazione ci pensa Tillman, autore della punizione vincente che chiude definitivamente la sfida. Gli Stati Uniti affronteranno ora il Belgio il 7 luglio alle ore 2.00, in una sfida che richiama gli ottavi di finale del Mondiale 2014. Si interrompe invece ai sedicesimi il cammino della Bosnia, qualificatasi come una delle migliori terze del torneo.

L’avvio è equilibrato e caratterizzato da ritmi contenuti. La prima occasione è della Bosnia, vicina al vantaggio con il sinistro di Alajbegovic direttamente da calcio d’angolo, che sorprende Freese senza però trovare lo specchio della porta. Gli Stati Uniti prendono progressivamente il controllo del gioco e iniziano a creare pericoli, soprattutto con Balogun, protagonista di una conclusione rasoterra che impegna Vasilj. La pressione americana aumenta dopo il cooling break e viene premiata proprio allo scadere della prima frazione: un errore della retroguardia bosniaca spalanca la strada a Balogun, che al 45’ firma l’1-0. Nel recupero il centravanti colpisce anche un palo, sfiorando il raddoppio prima dell’intervallo.

Nella ripresa gli Stati Uniti sembrano gestire il vantaggio senza particolari difficoltà, ma al 64’ l’episodio che cambia la partita. Dopo un duro contrasto con Muharemovic, il direttore di gara viene richiamato al monitor e, al termine dell’on field review, estrae il cartellino rosso nei confronti di Balogun, lasciando la squadra di Pochettino in inferiorità numerica. La Bosnia prova ad aumentare la pressione, ma fatica a costruire vere occasioni da gol. A chiudere definitivamente il discorso qualificazione è Tillman, che all’82’ trasforma una punizione con la complicità di un non impeccabile Vasilj, fissando il risultato sul definitivo 2-0. Gli Stati Uniti possono così festeggiare il passaggio del turno e prepararsi alla sfida contro il Belgio con un posto nei quarti di finale in palio.

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Redazione

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