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Serie B

Cisalfa Sport nuovo Official Retail Partner della Serie B: accordo triennale

L'intesa rafforza il legame tra sport, territorio e giovani talenti. Cisalfa Sport sarà anche Title Sponsor del Campionato Primavera 2.

Lug 2, 20261 Lettura

Cisalfa Sport e la Lega Nazionale Professionisti B hanno ufficializzato una partnership triennale destinata a rafforzare il legame tra il mondo dello sport, i territori e la crescita delle nuove generazioni. L’accordo, operativo dal 1° luglio, vede l’azienda italiana diventare Official Retail Partner della Serie BKT e Title Sponsor del Campionato Primavera 2, confermando un impegno concreto nello sviluppo del calcio italiano.

Un accordo strategico per la Serie BKT

La nuova collaborazione inserisce Cisalfa Sport all’interno di una delle competizioni più seguite del panorama calcistico nazionale. La Serie BKT coinvolge 20 club, propone oltre 390 partite a stagione, conta più di 8,5 milioni di tifosi e una community digitale vicina ai 9 milioni di follower, rappresentando un punto di riferimento per il calcio italiano grazie al forte radicamento sul territorio.

L’intesa prevede inoltre un ricco programma di iniziative dedicate ai tifosi, con attività di engagement e progetti speciali studiati per rafforzare il rapporto tra società, appassionati e comunità locali, promuovendo i valori di inclusione, partecipazione e pratica sportiva.

Primavera 2: Cisalfa Sport dà il nome al campionato

La partnership coinvolge anche il settore giovanile. A partire dalla prossima stagione, il torneo assumerà ufficialmente la denominazione di Campionato Primavera 2 Cisalfa Sport, grazie al ruolo di Title Sponsor affidato all’azienda.

La competizione rappresenta uno dei principali percorsi di crescita per i giovani calciatori italiani, offrendo ogni anno a centinaia di talenti l’opportunità di avvicinarsi al calcio professionistico. Un investimento che conferma la volontà di sostenere lo sviluppo del movimento partendo proprio dalle nuove generazioni.

Le dichiarazioni

Il presidente della Lega Nazionale Professionisti B, Paolo Bedin, ha accolto con soddisfazione l’ingresso di Cisalfa Sport nella famiglia della Serie B, sottolineando come le due realtà condividano valori fondamentali quali crescita dei giovani, inclusione, vicinanza ai territori e promozione della pratica sportiva. Bedin ha inoltre evidenziato che il sostegno al Campionato Primavera 2 rappresenta un investimento concreto sul futuro del calcio italiano.

Sulla stessa linea il direttore generale di Cisalfa Group, Boris Zanoletti, che ha definito la partnership un’importante opportunità per rafforzare la presenza del brand accanto agli appassionati e contribuire allo sviluppo del movimento calcistico nazionale, promuovendo passione, inclusione e valorizzazione dei talenti.

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