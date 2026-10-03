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Inter, doppio recupero e vittoria: Spence debutta, Dimarco torna in campo

Ott 3, 20261 Lettura

L’Inter chiude il test con il Lumezzane con un risultato positivo e, soprattutto, due recuperi preziosi. La squadra di Cristian Chivu ha vinto 2-0 ad Appiano Gentile, in una partita organizzata durante la sosta per mantenere il ritmo degli uomini rimasti al centro sportivo.

Mkhitaryan ha sbloccato il risultato al 14’, mentre Agbonifo ha segnato il raddoppio al 62’. La gara è stata articolata in due tempi da 35 minuti, formato che invita a trattare con cautela qualsiasi valutazione tattica o atletica.

Le indicazioni più importanti riguardano Djed Spence e Federico Dimarco. L’inglese ha giocato 50 minuti dopo essersi presentato all’Inter con un problema fisico; Dimarco è tornato in campo dopo avere rinunciato alla convocazione dell’Italia.

Le nuove opzioni sulle fasce

Il recupero dei due esterni amplia notevolmente le possibilità di Chivu. Spence può offrire velocità, profondità e capacità di giocare su entrambe le corsie. La sua condizione dovrà ancora crescere, ma i primi minuti rappresentano un passaggio concreto verso l’esordio ufficiale.

Dimarco, invece, non necessita di presentazioni tattiche. È uno dei principali costruttori di gioco dell’Inter, sia per la qualità dei cross sia per la capacità di entrare dentro il campo e partecipare alla manovra.

Il suo rientro consente a Chivu di preparare Inter-Parma con maggiore flessibilità, evitando di chiedere un utilizzo eccessivo agli esterni reduci dagli impegni internazionali.

Mkhitaryan manda un segnale

Il gol di Mkhitaryan conferma la disponibilità del centrocampista armeno. In una stagione lunga e densa di impegni europei, la sua esperienza resta particolarmente utile nella gestione del possesso e dei momenti più complessi.

L’allenatore del Lumezzane, Paolo Sammarco, ha evidenziato proprio la qualità mostrata dall’ex Roma e Manchester United. Anche Agbonifo ha sfruttato l’occasione, trovando la rete dopo essere entrato al posto di Spence.

Fra i pali ha iniziato Ivan Provedel, sostituito da Di Gennaro dopo 35 minuti. Il test non risolve il ballottaggio con Josep Martinez, ma ha permesso all’ex Lazio di accumulare minuti in vista della possibile prima presenza ufficiale.

Verso il Parma

Il campionato dell’Inter riprenderà il 10 ottobre a San Siro. Da quel momento comincerà una sequenza di sette partite in ventuno giorni fra Serie A e Champions League.

La profondità della rosa diventerà quindi determinante. Il risultato contro il Lumezzane resterà presto in archivio; i rientri di Spence e Dimarco, invece, possono incidere realmente sulla gestione del prossimo ciclo.

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