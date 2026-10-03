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PARIS, FRANCE - OCTOBER 02: Alessandro Bastoni of Italy celebrates with teammate Pio Esposito after scoring his teams first goal during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between France and Italy at Stade de France on October 02, 2026 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Italia, prova di carattere in Francia: Bastoni firma l’1-1 allo Stade de France

Ott 3, 20261 Lettura

L’Italia strappa un prezioso 1-1 alla Francia allo Stade de France nella terza giornata della UEFA Nations League 2026/27. Gli Azzurri rispondono alla splendida punizione di Michael Olise con Alessandro Bastoni, ancora decisivo dopo il gol realizzato contro la Turchia. La squadra di Mancini sale così a 4 punti nel Gruppo 1 della Lega A, alle spalle di Francia e Belgio, e guarda ora allo scontro diretto con la Turchia a Bologna.

Italia pericolosa, Kean segna ma è fuorigioco

Mancini cambia due uomini rispetto alla precedente uscita: Calafiori torna in difesa, mentre Moise Kean prende il posto dell’infortunato Raspadori. Zidane risponde con il 4-3-3 e il tridente formato da Olise, Dembélé e Doué.

La Francia parte con un pressing molto aggressivo, ma l’Italia non si scompone. La prima grande occasione è proprio per Kean, che non riesce a sfruttare da pochi passi un pallone servito da Kayode. I Bleus aumentano progressivamente la pressione e al 23’ Olise centra la traversa con una traiettoria insidiosa. Nel finale di primo tempo gli Azzurri alzano il baricentro. Frattesi sfiora il vantaggio al 41’, poi sul corner successivo Kean trova la rete, annullata però per posizione di fuorigioco.

Olise inventa, Bastoni risponde

La Francia riparte forte anche nella ripresa. Donnarumma deve intervenire prima su Doué e poi sull’iniziativa di Dembélé. Al 55’ arriva il vantaggio: Olise disegna una splendida punizione dopo il fallo conquistato da Cherki e porta avanti i Bleus.

L’Italia attraversa qualche minuto complicato, ma reagisce con personalità. Al 68’ Bastoni recupera palla sulla trequarti, si presenta davanti a Maignan e lo supera con freddezza per l’1-1. È un altro gol pesante per il difensore dell’Inter, già a segno contro la Turchia.

Nel finale Maignan salva la Francia sul colpo di testa di Kean, mentre all’81’ Upamecano viene espulso per doppia ammonizione. In pieno recupero i francesi reclamano un rigore per un intervento su Olise, ma Bastoni anticipa nettamente l’avversario.

Azzurri a quota 4, ora c’è la Turchia

Il pareggio permette all’Italia di salire a 4 punti nel Gruppo 1, mantenendo la terza posizione dietro Belgio e Francia. Una prestazione convincente per gli Azzurri, capaci di reggere l’urto dei Bleus e di creare diverse occasioni allo Stade de France. Il prossimo appuntamento diventa fondamentale: Italia-Turchia a Bologna può consentire alla Nazionale di consolidare la propria posizione nel girone e compiere un passo importante nel percorso in Nations League.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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