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PARIS, FRANCE - OCTOBER 02: Roberto Mancini, Head Coach of Italy, looks on from the team bench before the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between France and Italy at Stade de France on October 02, 2026 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nazionale

Mancini sorride dopo Francia-Italia:”Serata molto positiva, stiamo crescendo”

Ott 3, 20261 Lettura

Mancini promuove l’Italia dopo il pareggio contro la Francia. L’1-1 dello Stade de France nella Nations League 2026/27 lascia sensazioni positive al commissario tecnico, soddisfatto soprattutto per la personalità mostrata dagli Azzurri contro una delle Nazionali più attrezzate d’Europa. Dopo la sconfitta con il Belgio e la reazione contro la Turchia, Mancini vede un gruppo in crescita.

Mancini promuove la sua Italia

«Abbiamo difeso e attaccato da squadra, è una serata molto positiva». Mancini parte dall’atteggiamento collettivo per analizzare il pareggio di Parigi. Il ct sapeva che l’Italia avrebbe attraversato momenti complicati, soprattutto di fronte alla partenza aggressiva dei Bleus.

Gli Azzurri hanno saputo resistere alla pressione iniziale senza rinunciare a proporsi: «Sapevamo che sarebbe stata durissima, ma siamo stati bravi a concedere poco e a fare ottime cose. A volte c’è da soffrire, come nei primi venti minuti, e dobbiamo saperlo fare insieme».

Un aspetto particolarmente apprezzato dal tecnico è stata proprio la volontà di cercare il gol anche nei momenti più delicati: «Abbiamo tentato di giocare nonostante non fosse semplice. Siamo andati per fare gol e questo è molto buono».

Donnarumma esaltato dal ct

Mancini sottolinea anche la crescita mostrata dalla Nazionale dopo il difficile esordio contro il Belgio. La risposta arrivata nelle successive sfide contro Turchia e Francia rappresenta un segnale importante nel percorso della nuova Italia.

Il ct riserva poi parole importanti a Gianluigi Donnarumma: «Alla fine è il miglior portiere al mondo perché quando deve parare, para. Ci ha salvato quando doveva salvarci». Per Mancini il percorso è ancora lungo, ma la direzione è quella giusta: «Questa squadra può essere un’ottima Nazionale, ci vorrà tempo ma stiamo crescendo bene».

Mancini sprona gli attaccanti

Se la prestazione collettiva soddisfa il commissario tecnico, resta qualcosa da migliorare negli ultimi metri. Mancini apprezza il lavoro svolto dagli attaccanti, ma pretende maggiore concretezza sotto porta.

«Sono stati tutti bravi, devono fare gol. Pio Esposito ha lavorato molto durante la partita, ma anche Kean», ha spiegato il ct. Giudizio positivo anche su Nicolò Fagioli, utilizzabile secondo Mancini in più ruoli del centrocampo: «Per me può fare sia il play sia la mezzala, tecnicamente è un giocatore molto bravo».

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