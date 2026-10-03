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Milan, il retroscena che accende il mercato: Cardinale ha provato a prendere Endrick

Ott 3, 20262 Lettura

Un retroscena raccontato da Alexandre Pato riporta Endrick nell’orbita del Milan. L’ex attaccante rossonero, ospite del Festival dello Sport di Trento, ha sostenuto che Gerry Cardinale abbia cercato di portare il giovane brasiliano a Milano durante l’ultima sessione estiva.

L’operazione non è andata a buon fine e Endrick è rimasto al Real Madrid. La dichiarazione di Pato è significativa perché, secondo il suo racconto, il tema sarebbe stato affrontato direttamente in una conversazione con il proprietario del club rossonero.

Non si tratta, tuttavia, di un annuncio del Milan né della conferma di una trattativa attiva per gennaio. Lo stesso Pato ha precisato di non conoscere le intenzioni rossonere per la prossima finestra di mercato.

Il problema dello spazio

Endrick continua a essere considerato uno dei talenti più importanti della propria generazione. Al Real Madrid, però, la concorrenza nel reparto offensivo limita inevitabilmente il suo minutaggio.

Per un attaccante così giovane, la continuità rappresenta un passaggio essenziale. Allenarsi quotidianamente con campioni di livello mondiale favorisce la crescita, ma giocare poco può rallentare il processo di maturazione e la costruzione di una posizione stabile anche nella nazionale brasiliana.

Pato ha suggerito al connazionale di valutare un cambiamento proprio per trovare più spazio. Il Milan, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare una destinazione interessante: un campionato competitivo, una società storicamente legata ai brasiliani e la possibilità di assumere responsabilità maggiori.

Le condizioni dell’operazione

Il vero nodo sarebbe la formula. Il Real Madrid difficilmente rinuncerebbe al controllo di un investimento strategico, mentre il Milan dovrebbe evitare costi eccessivi per un giocatore ancora in fase di sviluppo.

Un eventuale prestito, semplice oppure accompagnato da condizioni particolari, sarebbe più realistico di una cessione definitiva. Prima di parlare di negoziato, però, servirebbero segnali concreti da parte dei due club.

Le parole di Pato confermano che il Milan ha almeno valutato seriamente il profilo di Endrick. Non dimostrano che la pista sia oggi riaperta.

Il progetto di Cardinale

Pato ha descritto Cardinale come intenzionato a effettuare investimenti per riportare il Milan stabilmente ai vertici. Il possibile tentativo per Endrick sarebbe coerente con una politica orientata verso giovani di grande potenziale e forte richiamo internazionale.

La priorità rossonera resta costruire una rosa equilibrata, senza affidare il rilancio a un singolo nome. Endrick, se le condizioni diventassero favorevoli, avrebbe però caratteristiche tecniche e mediatiche capaci di trasformarlo in una delle operazioni più importanti del mercato invernale.

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