Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Massimiliano Allegri Head Coach of AC Milan gestures during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and SSC Napoli at San Siro Stadium
Napoli

Napoli, occasione Dodô a gennaio: il rinnovo con la Fiorentina decide tutto

Ott 3, 20261 Lettura

Il futuro di Dodô può diventare uno dei temi più interessanti del prossimo mercato. Il terzino brasiliano è rimasto alla Fiorentina dopo un’estate ricca di indiscrezioni, ma ha perso terreno nelle gerarchie e il contratto in scadenza nel giugno 2027 impone presto una scelta.

La società viola dovrebbe incontrare l’agente del giocatore durante la sosta di novembre. L’obiettivo sarebbe verificare la possibilità di un rinnovo che protegga il valore del cartellino e allontani il rischio di arrivare troppo vicino alla scadenza.

Se non venisse raggiunto un accordo, la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione una partenza già a gennaio. Fra le squadre potenzialmente interessate viene nuovamente indicato il Napoli, che aveva seguito Dodô anche in passato.

Le gerarchie sono cambiate

Il brasiliano si trova oggi alle spalle di Jimenez e João Mario nelle scelte viola. È una situazione diversa rispetto alle stagioni nelle quali aveva conquistato un ruolo centrale grazie alla spinta sulla fascia e alla capacità di partecipare alla costruzione offensiva.

Il ridotto minutaggio può incidere sulla volontà del giocatore e sulla posizione della società. La Fiorentina non avrebbe interesse a svalutare un elemento ancora nel pieno della carriera, ma deve trovare una soluzione compatibile con le nuove gerarchie.

Il rinnovo potrebbe essere utilizzato come accordo ponte: una soluzione per proteggere economicamente il club senza escludere una futura cessione.

Perché interessa al Napoli

Dodô possiede caratteristiche utili a una squadra che vuole occupare stabilmente la metà campo avversaria. È rapido, aggressivo nelle sovrapposizioni e abituato alla Serie A.

Per il Napoli potrebbe rappresentare una soluzione sulla corsia destra, soprattutto qualora le condizioni economiche diventassero favorevoli. Un contratto vicino alla scadenza e un impiego ridotto tendono infatti ad abbassare il prezzo rispetto alle valutazioni formulate nei momenti migliori.

Non risulta però una trattativa già impostata. Il Napoli viene indicato come possibile pretendente, insieme ad alcuni club stranieri, ma il primo passaggio sarà il confronto fra Fiorentina e agente.

Il bivio di novembre

La prossima sosta può diventare decisiva. Un’intesa sul prolungamento cambierebbe immediatamente lo scenario, consentendo alla Fiorentina di gestire il futuro senza urgenza.

Una rottura, al contrario, renderebbe gennaio la finestra più logica per evitare di avvicinarsi all’ultimo anno di contratto con minore forza negoziale.

Il Napoli resta alla finestra. Dodô non è ancora un obiettivo in trattativa, ma può trasformarsi rapidamente in una delle opportunità più interessanti del mercato invernale.

0 Shares

Articoli correlati

Stadio Maradona, svolta da 200 milioni: Napoli accelera per Euro 2032

Set 29, 2026

Napoli, l’emergenza non finisce: si ferma anche Spinazzola e Allegri cambia ancora contro la Fiorentina

Set 19, 2026

Inter, rimonta folle a San Siro: Lautaro fa esplodere Chivu

Set 5, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.