Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
MILAN, ITALY - OCTOBER 03: Federico Dimarco of Inter Milan controls the ball whilst under pressure from Joao Neves of Benfica during the UEFA Champions League match between FC Internazionale and SL Benfica at Stadio Giuseppe Meazza on October 03, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)
Inter

Dimarco salta il Real: Chivu non lo convoca per la Champions

Set 7, 20261 Lettura

L’Inter dovrà fare a meno di Federico Dimarco per il debutto stagionale in Champions League contro il Real Madrid. L’esterno nerazzurro non è partito con la squadra per la Spagna e non sarà quindi a disposizione di Cristian Chivu per la prestigiosa notte europea. Una scelta precauzionale da parte dello staff, nonostante le condizioni del giocatore siano in netto miglioramento.

Dimarco resta ad Appiano

Dimarco era tornato ad allenarsi con il gruppo, svolgendo la seduta con una fasciatura al ginocchio, ma l’Inter ha deciso di non correre rischi. Il laterale ha ormai superato la lieve distorsione al ginocchio rimediata nella vittoria in rimonta contro il Napoli, ma non è ancora nelle condizioni ideali per affrontare una partita ad alta intensità come quella contro il Real Madrid.

La decisione è stata quindi quella di lasciarlo ad Appiano Gentile, dove potrà proseguire il lavoro individuale e recuperare completamente. Anche in caso di convocazione, difficilmente Dimarco sarebbe partito titolare nella sfida di Champions.

Chivu guarda già al campionato

L’assenza contro il Real rappresenta una perdita importante nelle rotazioni di Chivu, ma dall’infermeria arrivano comunque segnali positivi. Il problema fisico è considerato risolto e l’obiettivo è riportare Dimarco tra i convocati già per il prossimo appuntamento di Serie A contro l’Udinese, in programma il 14 settembre.

L’Inter sceglie dunque la cautela pensando anche ai numerosi impegni della stagione. Nessuna forzatura a Madrid: Dimarco resterà in Italia per completare il recupero e tornare a disposizione nelle migliori condizioni possibili.

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Chivu esulta:”Premiati dal coraggio”. Sulle polemiche…

Set 5, 2026

Inter, rimonta folle a San Siro: Lautaro fa esplodere Chivu

Set 5, 2026

Inter, allarme Lautaro: il Barça fa sul serio e Chivu rompe il silenzio

Ago 21, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.