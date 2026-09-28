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IPA89081952 - BURSA, TURKEY - SEPTEMBER 28 : Sandro Tonali of Italy and Nicolo Cambiaghi of Italy celebrate the goal during the UEFA Nations League 2026/27 League phase Matchday 2, League A Group 1 match between Turkey and Italy at Ataturk Sports Complex Matli Stadium on September 28, 2026 in Bursa, Turkey.
Nations League

Italia show in Turchia: poker azzurro a Bursa, Esposito e Kayode protagonisti

Set 28, 20261 Lettura

L’Italia rialza la testa in Nations League e lo fa con una prestazione autoritaria. A Bursa gli azzurri superano la Turchia 4-1, cancellando il difficile esordio nella competizione. La Nazionale parte fortissimo e costruisce il successo già nel primo tempo grazie alle reti di Bastoni, Frattesi e Kayode. Nella ripresa Barış Yılmaz prova a riaprire la gara, ma Pio Esposito spegne immediatamente le speranze turche firmando il poker.

Italia dominante nel primo tempo

L’Italia prende subito il controllo della partita nonostante il diluvio di Bursa. Tra le novità iniziali ci sono Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode, tutti al debutto dal primo minuto. Dopo alcune parate di Bayındır, al 9’ arriva il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bastoni trova una splendida deviazione al volo e firma l’1-0.

La Turchia fatica a contenere soprattutto le accelerazioni azzurre sulle corsie. Al 22’ un’iniziativa di Kayode porta al pallone sfruttato da Frattesi per il 2-0. Poco dopo arriva anche il tris: Pio Esposito serve Kayode, che completa un primo tempo praticamente perfetto. Prima dell’intervallo l’Italia sfiora persino il quarto gol.

La Turchia reagisce, Pio Esposito chiude i conti

Montella cambia tre uomini nell’intervallo e la reazione turca è immediata. Al 46’ Barış Yılmaz trova il gol dell’1-3, poi vede annullarsi un’altra rete per fuorigioco. Il tentativo di rimonta, però, dura pochissimo.

Al 50’, dopo il palo colpito da Tonali, Pio Esposito si avventa sul pallone e con un colpo di testa in tuffo firma il definitivo 4-1. Da quel momento gli azzurri amministrano il vantaggio e continuano comunque a creare occasioni con Cambiaghi e Kayode, mentre Aktürkoğlu spreca una buona opportunità per i padroni di casa.

Nel finale c’è spazio anche per Scamacca. La Turchia prova a restare pericolosa affidandosi alla qualità di Arda Güler, ma il risultato non cambia. L’Italia conquista così i primi tre punti nel girone e rilancia il proprio percorso in Nations League. Il prossimo appuntamento sarà venerdì contro la Francia, in una sfida già importante per gli equilibri del gruppo.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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