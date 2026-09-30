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LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 26: Lamine Yamal of Spain celebrates scoring his teams first goal during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between England and Spain at Wembley Stadium on September 26, 2026 in London, England. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Spagna altro show: Yamal trascina la Roja. Gordon e Kane lanciano l’Inghilterra

Set 30, 20262 Lettura

La Spagna domina la seconda giornata del Gruppo 3 di Lega A di Nations League, superando la Croazia per 4-1 al Sanchez Pizjuan di Siviglia. Assoluto protagonista Lamine Yamal, autore di due gol e dell’assist per Pubill. Nel girone arriva anche la prima vittoria dell’Inghilterra, che sfrutta la superiorità numerica e batte 2-0 la Cechia con Gordon e Harry Kane.

Spagna trascinata da Yamal

Alla Roja bastano appena 70 secondi per sbloccare la sfida: Baena serve Lamine Yamal, che apre il mancino e supera Livakovic sul secondo palo. La Croazia reagisce e al 28’ pareggia con Beljo, preciso di testa sul cross di Perisic. La risposta spagnola è immediata: Yamal cambia veste e serve di destro Pubill, che di testa firma il 2-1.

Nella ripresa il talento del Barcellona torna protagonista. Al 63’ Pedri trova Yamal, che si accentra e fulmina Livakovic sul primo palo per il 3-1. La Spagna controlla senza affanni e nel finale trova anche il poker: all’89’ Nico Williams, servito da Merino, chiude definitivamente la partita. La Roja sale così a 6 punti e resta sola in vetta al girone.

Inghilterra, Gordon e Kane firmano il successo

Prima vittoria nella competizione per l’Inghilterra di Tuchel. L’espulsione di Sulc a metà primo tempo lascia la Cechia in dieci, ma i Tre Leoni devono attendere la ripresa per concretizzare la superiorità numerica.

Al 47’ Gordon sblocca il risultato con un colpo di testa sul cross di Alexander-Arnold. Al 69’ arriva il raddoppio: dopo un rimpallo, Harry Kane controlla dentro l’area e con il mancino batte Kovar per il definitivo 2-0. L’Inghilterra conquista così i primi tre punti e aggancia la Croazia in classifica.

Svizzera e Slovenia a segno in Lega B

Nel Gruppo 1 di Lega B, la Svizzera passa con autorità in Scozia imponendosi per 3-0. Gli elvetici sfruttano una lunga superiorità numerica e aprono le marcature al 12’ con Ricardo Rodriguez. Nella ripresa Elvedi e Amdouni completano il successo, regalando alla Svizzera la seconda vittoria consecutiva. Sorride anche la Slovenia, che supera 2-0 la Macedonia del Nord: entrambe le reti arrivano nella seconda frazione con Lovric e Matko.

Albania a punteggio pieno, Slovacchia in vetta

Nel Gruppo 1 di Lega C termina 0-0 Finlandia-Bielorussia, mentre l’Albania domina a San Marino e conquista un netto 3-0. Mehmeti e Uzuni indirizzano la gara già nel primo tempo, prima del sigillo di Manaj al 65’. L’Albania resta così a punteggio pieno. Nel Gruppo 3, Moldavia e Isole Far Oer pareggiano 1-1: Davidsen porta avanti gli ospiti su rigore, Perciun risponde nella ripresa. La Slovacchia batte invece 2-1 il Kazakistan, grazie alle reti di Sauer e Hancko, intervallate dal momentaneo pareggio di Karimov. Slovacchi primi con 6 punti.

Islanda corsara, pari tra Bulgaria ed Estonia

Nel Gruppo 4 di Lega C finisce senza reti la sfida tra Bulgaria ed Estonia. Successo esterno pesante, invece, per l’Islanda, che travolge 3-0 il Lussemburgo. Gudjohnsen e Oskarsson costruiscono il doppio vantaggio già nel primo tempo, mentre Palsson completa l’opera nella ripresa. Con questo risultato l’Islanda sale a 4 punti, davanti al Lussemburgo fermo a quota 3.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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