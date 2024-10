La Spagna vince e vola ai quarti, pari Portogallo in Scozia

Morata sbaglia un rigore ma poi segna nel 3-0 della Roja contro la Serbia (espulso Pavlovic). Il Portogallo si ferma sullo 0-0 contro la Scozia, mentre Svizzera e Danimarca pareggiano 2-2 con gol di Freuler e Isaksen. Pareggio spettacolare anche tra Croazia e Polonia (3-3), con Zielinski, Zalewski e Sosa protagonisti. Nella Lega C, reti per Rrahmani e Marin.

LEGA A

GRUPPO 1

POLONIA- CROAZIA 3-3

Ingenuità della Croazia o caparbietà della Polonia? Nel 3-3 finale tra le due formazioni ci sono probabilmente entrambe le componenti. Sotto di una rete, la nazionale ospite si era portata avanti per 3-1. I padroni di casa, però, non si sono smarriti e l’hanno alla fine ripresa con merito. La Polonia torna a muovere la classifica dopo due giri a vuoto, la Croazia è al terzo risultato utile di fila dopo l’unica sconfitta sinora maturata in casa del Portogallo. La nazionale di Michal Probierz si porta in vantaggio con l’interista Zielinski che riceve la sfera da Urbanski e fulmina di sinistro Livakovic. La Croazia ha il merito di non scomporsi e al minuto 19 perviene a pareggio con un tiro di Sosa dal limite su cui Bulka non può nulla. Il gol del pareggio gonfia il morale della compagine di Zlatko Dalic che al 24′ passa addirittura in vantaggio con un sinistro di Sucic su assist di Baturina. I due si scambiano il favore al 26’quando arriva addirittura il 3-1 croato per merito di Baturina che, da distanza ravvicinata e su assist di Sucic, fulmina Bulka, Al 45′ la nazionale di Probierz si riavvicina con Zalewski che trafigge Livakovic con un sinistro nell’angolino in cui non può arrivare. Al 23′ la Polonia la pareggia con Szymanski dal limite su assist di Lewandowski. Al 31′ la Croazia resta in inferiorità numerica per l’espulsione del proprio portiere Livakovic per fallo su Lewandowski.

SCOZIA- PORTOGALLO 0-0

Scozia e Portogallo non si fanno male impattando a reti bianche. La nazionale di Steve Clarke mette in cassaforte il primo punto della sua Nations League dopo tre stop di fila con Polonia, Portogallo e Croazia. I lusitani, invece, sono al primo pareggio dopo tre vittorie e mantengono l’imbattibilità nella competizione. Il risultato sta forse un po’ stretto ai lusitani che hanno creato decisamente di più e soprattutto con Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e Vitinha. Per la Scozia, invece, si è messo in particolare evidenza Adams.

GRUPPO 4

SPAGNA- SERBIA 3-0

Terza vittoria consecutiva della Spagna dopo quelle con Svizzera e Danimarca. La nazionale di Luis De La Fuentesgretola una Serbia rimasta in dieci nei minuti finali per l’espulsione di Pavlovic. La nazionale di Dragan Stojkovic non riesce quindi a dare continuità alla vittoria casalinga contro la Svizzera. Al 5’Laporte, di testa, su corner di Pedro Porro, porta gli iberici in vantaggio. Al 20′ della ripresa la nazionale di De La Fuente prende il largo con il milanista Morata che riceve da Fabian Ruiz e infila Rajkovic nell’angolino. Al 31′ i serbi restano in dieci per l’espulsione di Pavlovic. La Spagna ne approfitta subito e infila il 3-0 su calcio di punizione di Baena al minuto 31.

SVIZZERA- DANIMARCA 2-2

Due volte in vantaggio, due volte raggiunta. La Svizzera non riesce ad avere la meglio sul campo amico contro una coriacea Danimarca. I rossocrociati ottengono il primo punto nella loro Nations League dopo ben tre passi falsi di fila, gli scandinavi riscattano in parte lo stop patito contro la Spagna. Al 26′ gli elvetici si portano avanti con il bolognese Freuler che fulmina Schmeichel con un tiro dal limite. Tempo un minuto e il laziale Isaksen pareggia i conti su passaggio filtrante di Eriksen. Al 45′ Dorgu commette fallo su Embolo e per i rossocrociati è rigore. Dal dischetto Amdouni non fallisce e riporta la squadra di Murat Yakin in vantaggio. Al 24′ gli scandinavi pervengono al pareggio con Eriksen che riceve da Hojbjerg e non lascia scampo a Kobel.

LEGA C

GRUPPO 2

KOSOVO- CIPRO 3-0

All’andata perse per 4-0, stavolta per 3-0. Il concetto non cambia: quando arriva al cospetto del Kosovo, Cipro vede tutto nero. La nazionale di Franco Foda inanella la terza vittoria consecutiva in Nations League. La nazionale di mister Sofronis Avgousti subisce invece il terzo stop di fila e ha ora una differenza reti disastrosa di meno nove per effetto del solo gol messo a segno nell’unica vittoria contro la Lituania e dei dieci subiti nei tre successivi match. Al 30′ i padroni di casa passano in vantaggio con Rrhamani, il difensore del Napoli riceve da Muslija e non lascia scampo a Demetriou, Al 7′ della ripresa Krasniqi raddoppia con un tiro nell’angolino dove Demetriou non può arrivare. Al 25′ la nazionale di Franco Foda allunga ulteriormente grazie a un tiro di destro dal centro dell’area di Sahiti.

LITUANIA- ROMANIA 1-2

Sotto di una rete, è stata brava a non scomporsi e ha portato a casa un’altra posta piena. La Romania continua a viaggiare a vele spiegate in Nations League ottenendo la quarta vittoria in altrettanti incontri. Per la Lituania, specularmente, è invece il quarto passo falso di fila. Al 7′ la nazionale di casa beneficia di un penalty per un fallo di mano di Ratiu nella propria area. Dagli undici metri Kucys trasforma portando avanti i padroni di casa. Al 17′ è la Romania a beneficiare di un calcio di rigore per un fallo di mano di Gineitis. Dagli undici metri Marin non sbaglia ed è l’1-1. Al 20′ della ripresa la Romania passa in vantaggio con Dragus che riceve dal parmense Man su azione di contropiede e infila Gertmonas.

GRUPPO 3

BIELORUSSIA- LUSSEMBURGO 1-1

La Bielorussia prova a scappare ma il Lussemburgo ne rintuzza la fuga. Ne scaturisce così un 1-1 che per la nazionale di casa di Carlos Alos è il quarto risultato positivo su altrettanti incontri e per quella di Luc Holtz il secondo pareggio di fila. Al 9′ della ripresa Politevich , di testa, su corner di Gromyko, porta in vantaggio la Bielorussia mettendo la sfera alle spalle di Moris. Al 32′ Politevich atterra Omosanya in area bielorussa ed è rigore per il Lussemburgo. Dagli undici metri Rodrigues trasforma.

IRLANDA DEL NORD- BULGARIA 5-0

Tutto facile per l’Irlanda del Nord contro la Bulgaria. La nazionale di O’Neill, spinta da un Price in ottima vena, vendica con gli interessi lo 0-1 subito all’andata dagli avversari. La nazionale di Ilian Iliev , invece, subisce il primo stop del suo cammino in Nations League. Al 15′ la nazionale di Michael O’Neill passa in vantaggio grazie a Price che riceve da Charles e supera Mitov. Al 29′ l’attaccante nordirlandese raddoppia, stavolta sfruttando un assist di Spencer. Il divario aumenta al 32′ quando, dopo un tiro di Spencer terminato sul palo, Mitov finisce per deviare la sfera nella sua porta regalando ai padroni di casa il 3-0. Al 36′ della ripresa Price diventa l’eroe di giornata dei nordirlandesi regalandosi una tripletta con un tiro dal limite su assist di Charles che vale il 4-0 dei suoi. Al 44′ Magennis riceve da Smyth e consente all’Irlanda del Nord di raggiungere la manita con un tiro da distanza ravvicinata.