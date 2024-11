Lotta Italia-Francia per Matteo Tramoni, il nuovo asso della serie B

La sorpresa più grande di questa Serie B è senza dubbio il Pisa guidato da Filippo Inzaghi, che sta vivendo una stagione straordinaria. Tra i protagonisti, il giocatore che spicca per talento e incisività è Matteo Tramoni. Il centrocampista offensivo, classe 2000, ha già realizzato 5 gol e fornito 2 assist in sole 9 presenze, dimostrando di essere il fulcro creativo della formazione nerazzurra, protagonista di una partenza straordinaria. Le sue prestazioni lo hanno proiettato sotto i riflettori, tanto da suscitare l’interesse della Nazionale italiana.

Ma come si è arrivati a questa curiosa possibilità? Tramoni, nato in Corsica, ha recentemente acquisito la cittadinanza italiana insieme al fratello Lisandru, attualmente in forza al Bastia. Questa scelta lo rende eleggibile per la maglia azzurra, oltre che per quella francese. Il suo legame con l’Italia è ormai consolidato: approdato nel 2020 al Cagliari, ha poi vestito le maglie del Brescia (proprio sotto la guida di Inzaghi) e del Pisa, dove gioca dal 2022. Dopo un periodo di adattamento e una stagione scorsa segnata da un infortunio al ginocchio, quest’anno è esploso definitivamente, diventando un elemento cardine del campionato cadetto.

Ma la stagione della serie cadetta 2024/2025 si sta confermando al solito avvincente non solo per le prestazioni del Pisa e del suo giovane fantasista, ma anche per la serrata lotta alle prime posizioni. Guardando le quote scommesse Serie B, il Sassuolo sembra la squadra favorita per il ritorno in Serie A (1,07), seguita dal Pisa (1,72), che grazie anche a Tramoni si è imposto come una delle più accreditate. A seguire troviamo Spezia (2,05), Palermo (2,60), Cremonese (2,75) e Cesena (2,85). Squadre come Sampdoria (5,00), Bari (6,75), Brescia (7,00) e Salernitana (9,00) inseguono, sperando in un colpo di reni nella seconda parte della stagione.

Tornando a Tramoni comunque, c’è da sottolineare con forza come stia contribuendo in modo impressionante ai successi del Pisa: con lui in campo, la squadra vanta una media di 2,67 punti a partita, che cala drasticamente a 1,25 quando è assente. Non sorprende che Coverciano stia monitorando da vicino le sue prestazioni. Durante la vittoriosa trasferta contro la Cremonese, gli osservatori della Nazionale erano sugli spalti per osservarlo, e la sua candidatura per una convocazione si fa sempre più concreta.

L’attenzione su di lui non si limita all’Italia: L’Equipe lo ha recentemente inserito nella sua top-11 dei giocatori francesi all’estero, accanto a stelle come Camavinga e Konaté. Resta da capire se Tramoni deciderà di rappresentare l’Italia o la Francia, ma una cosa è certa: il giovane talento è destinato a far parlare di sé ancora a lungo.