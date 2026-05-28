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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Le 5 stelle che possono prendersi la scena

Da Lamine Yamal a Kenan Yildiz passando per Nico Paz e Michael Olise: ecco i giovani fenomeni destinati a diventare protagonisti ai Mondiali 2026.

Mag 28, 20263 Lettura
MUNICH, GERMANY - JUNE 08: Lamine Yamal of Spain looks on during a pitch inspection prior to the UEFA Nations League 2025 final match between Portugal and Spain at Munich Football Arena on June 08, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

I FIFA World Cup 2026 non saranno soltanto il torneo più grande della storia del calcio. Potrebbero anche diventare il Mondiale della nuova generazione. Tra giovani fenomeni già esplosi nei top club europei e talenti pronti alla consacrazione definitiva, la Coppa del Mondo 2026 promette di lanciare le future stelle del calcio mondiale. Da Lamine Yamal a Michael Olise, passando per il talento italiano-argentino Nico Paz, ecco i giocatori da seguire che potrebbero dominare il prossimo Mondiale.

Lamine Yamal: il golden boy della Spagna

Tra i protagonisti più attesi dei Mondiali 2026 c’è senza dubbio Lamine Yamal. Il talento del FC Barcelona è considerato uno dei prospetti più impressionanti degli ultimi anni. Tecnica straordinaria, velocità devastante e capacità di saltare l’uomo fanno di lui un giocatore già decisivo nonostante la giovanissima età.

A soli 18 anni ha già esperienza internazionale e una personalità fuori dal comune. La Spagna si affiderà alla sua fantasia per tornare protagonista sul palcoscenico mondiale. Resta però un’incognita legata alla condizione fisica: l’infortunio che ha complicato il finale di stagione in blaugrana potrebbe condizionare la sua preparazione verso il torneo. Dopo aver già conquistato un Europeo, ora Yamal sogna il titolo più prestigioso: la Coppa del Mondo.

Estevao: la nuova stella del Brasile

Il Brasile continua a sfornare talenti offensivi e il nome che sta facendo impazzire gli osservatori internazionali è quello di Estevao. Il classe 2007, oggi al Chelsea FC dopo l’esplosione con il SE Palmeiras, è considerato uno dei prospetti più puri del calcio sudamericano.

Rapidissimo, creativo e imprevedibile, Estevao ama puntare l’uomo e creare superiorità numerica. Caratteristiche perfette per il calcio moderno e per il gioco offensivo del Brasile. Anche in questo caso, però, c’è preoccupazione per le condizioni fisiche: un recente infortunio tiene in ansia la Seleçao e tutto lo staff guidato da Carlo Ancelotti. Se recupererà al meglio, potrebbe diventare una delle rivelazioni assolute dei Mondiali 2026.

Nico Paz: il nuovo numero 10 dell’Argentina

Tra i giocatori da seguire ai Mondiali 2026 c’è anche Nico Paz, talento offensivo esploso in Italia con la maglia del Como 1907. Trequartista elegante, intelligente tatticamente e dotato di grande qualità tecnica, Nico Paz viene già considerato da molti il possibile erede di Lionel Messi.

Il suo futuro sembra destinato a riportarlo al Real Madrid CF, segnale evidente di quanto il club spagnolo creda nel suo potenziale. L’Argentina punta forte su di lui per il futuro e il Mondiale 2026 potrebbe essere il torneo della definitiva consacrazione internazionale.

Michael Olise: il fenomeno della nuova Francia

Tra i giovani talenti Mondiali 2026 destinati a esplodere definitivamente c’è anche Michael Olise. L’esterno offensivo del FC Bayern Munich è ormai considerato uno dei giocatori più talentuosi della nuova Francia. Olise abbina tecnica, visione di gioco e qualità nel dribbling a una straordinaria capacità di incidere negli ultimi metri.

Il suo mancino è già uno dei più raffinati del panorama europeo e molti addetti ai lavori lo indicano come un futuro vincitore del Ballon d’Or. Con una Francia ricca di talento, Olise potrebbe essere la sorpresa capace di fare la differenza nei momenti decisivi.

Kenan Yildiz: la speranza della Turchia

La Turchia sogna di stupire ai Mondiali 2026 e gran parte delle speranze offensive passeranno dai piedi di Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus FC è uno dei giovani più interessanti del panorama europeo.

Trequartista moderno, tecnico e con un notevole fiuto del gol, Yildiz colpisce soprattutto per la personalità e la qualità nelle giocate decisive. Nonostante la giovane età, sembra già pronto per grandi palcoscenici internazionali. I Mondiali 2026 potrebbero rappresentare il salto definitivo verso l’élite del calcio mondiale.

Gli altri giovani talenti da seguire ai Mondiali 2026

Il torneo vedrà anche tantissimi altri prospetti pronti a mettersi in mostra. Tra i nomi più interessanti ci sono:

Rayan Cherki, talento offensivo del Manchester City FC;
Kendry Páez, già punto di riferimento dell’Ecuador nonostante l’età;
Pau Cubarsí, leader difensivo del futuro della Spagna;
Antonio Nusa, esterno velocissimo e imprevedibile;
Gilberto Mora, uno dei giovani più interessanti del Messico;

Per alcuni sarà il torneo della consacrazione. Per altri, invece, l’inizio di una nuova era.

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Redazione

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