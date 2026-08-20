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Noleggio sociale auto, 100 euro al mese senza anticipo: chi può richiederla

Il programma promosso da ACI e Ministero delle Imprese e del Made in Italy punta a offrire auto nuove per 36 mesi alle famiglie con ISEE sotto i 30.000 euro. Previsti canoni calmierati, nessun anticipo e rottamazione di una vecchia vettura.

Ago 20, 20262 Lettura

Il noleggio sociale auto si prepara a entrare nella fase operativa in Italia. Il progetto prevede la possibilità, per i cittadini con ISEE inferiore a 30.000 euro, di utilizzare un’auto nuova per 36 mesi, pagando un canone massimo di 100 euro al mese, IVA inclusa, senza anticipo. La misura punta a rendere più accessibile la mobilità e, contemporaneamente, ad accelerare il rinnovo del parco auto italiano.

Come funziona il noleggio sociale

La vettura sarà acquistata e immatricolata dall’ACI e successivamente concessa al beneficiario. Il contratto avrà una durata di 36 mesi, senza versamento iniziale, e prevederà un limite massimo di 12.000 chilometri all’anno.

La formula è quindi pensata soprattutto per le esigenze quotidiane e familiari. Il canone comprenderà inoltre servizi tipici del noleggio a lungo termine, tra cui RC Auto, furto e incendio, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e gestione dei sinistri, secondo le condizioni previste dal contratto.

Chi può richiederlo

Il requisito economico principale sarà un ISEE inferiore a 30.000 euro. Tra le condizioni previste figurano inoltre la residenza in Italia, il possesso della patente B o superiore e determinati requisiti reddituali o lavorativi.

Un elemento centrale sarà la rottamazione di un’auto M1 fino a Euro 4, intestata al richiedente da almeno 12 mesi. I costi della rottamazione resteranno a carico del beneficiario.

Le disposizioni definitive dovranno comunque precisare le modalità di verifica dei requisiti e la documentazione necessaria per accedere alla misura.

Quali auto si potranno scegliere

Le automobili dovranno essere nuove di fabbrica, appartenere alla categoria M1 ed essere almeno Euro 6. Saranno inoltre previsti un tetto di 135 grammi di CO₂ per chilometro e un prezzo di listino massimo di 14.800 euro IVA esclusa.

Il programma non riguarderà quindi soltanto le vetture elettriche: potranno essere selezionate anche auto termiche efficienti e modelli ibridi compatibili con i parametri stabiliti.

I modelli disponibili saranno individuati attraverso una procedura di gara destinata ai costruttori automobilistici.

Cosa succede dopo tre anni

Terminati i 36 mesi, il beneficiario potrà restituire l’automobile oppure acquistarla. In quest’ultimo caso è previsto un prezzo ridotto del 10% rispetto al valore di mercato del veicolo alla scadenza.

La formula permette quindi di utilizzare inizialmente l’auto sostenendo un costo mensile contenuto e di valutare soltanto successivamente l’eventuale passaggio alla proprietà.

Quando si potrà fare domanda

Per la fase sperimentale sono previsti 50 milioni di euro, ma al momento non è ancora possibile inoltrare la richiesta. L’apertura delle prenotazioni dovrà essere comunicata attraverso i canali istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’ACI.

Prima di presentare domanda sarà quindi fondamentale verificare le regole definitive, la documentazione richiesta e le modalità di assegnazione delle vetture.

Il noleggio sociale rappresenta una formula diversa dai tradizionali incentivi all’acquisto: il sostegno viene legato al reddito, alla rottamazione di un veicolo più vecchio e all’utilizzo dell’auto con un canone calmierato. Per chi non rientrerà nei requisiti, soprattutto in caso di percorrenze superiori ai 12.000 chilometri annui, l’acquisto di un’auto usata Euro 6 potrà continuare a rappresentare un’alternativa più flessibile.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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