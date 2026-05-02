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Addio ad Alex Zanardi, il mondo dello sport piange un simbolo

L’ex pilota di F1 e leggenda paralimpica si è spento a 59 anni: una vita tra motori, medaglie e coraggio.

Mag 2, 20261 Lettura
20/06/2020 Alex Zanardi archivio/retrospettiva Grave incidente per Zanardi: scontro con mezzo pesante, è molto grave Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza con un mezzo pesante. Zanardi ha riportato un politrauma ed è stato trasportato in ospedale in elicottero in condizioni molto gravi. Sono ore di grande ansia. Alex Zanardi lotta tra la vita e la morte dopo il gravissimo incidente in handbike. Tutta Italia (e non solo) ha la mente vicina a lui, ma chi lo è davvero - fisicamente, e con tutto il cuore - è soprattutto Daniela, compagna di una vita e moglie da 23 anni (il loro primo incontro risale a quando Zanardi correva in kart e in F3, dalla loro relazione è nato Niccolò). Tutti i campioni dello sport tifano per lui.

Alex Zanardi è morto nella serata del 1° maggio, come comunicato dalla famiglia. Aveva 59 anni. Campione CART, ex pilota di Formula 1 e icona del paraciclismo paralimpico, lascia un’eredità sportiva e umana immensa.

Nato a Bologna nel 1966, Alex Zanardi ha attraversato lo sport con la forza dei fuoriclasse. Dopo gli inizi nei kart e l’esperienza in Formula 1 con Jordan, Minardi, Lotus e Williams, trovò la consacrazione negli Stati Uniti, vincendo due titoli CART nel 1997 e 1998. La sua vita cambiò il 15 settembre 2001 al Lausitzring, quando un terribile incidente gli costò l’amputazione di entrambe le gambe.

Da lì iniziò una seconda carriera straordinaria: il ritorno in pista con auto adattate e poi il trionfo nell’handbike. Ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016 conquistò quattro ori e due argenti, oltre a 12 titoli mondiali su strada. Nel 2020 il nuovo dramma, l’incidente in handbike in Toscana durante “Obiettivo Tricolore”. Da allora le sue condizioni erano rimaste delicate. Il mondo dello sport saluta un campione diventato simbolo di coraggio, resilienza e passione.

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