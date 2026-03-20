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Europa League

Roma-Bologna 3-4! Italiano compie l’impresa e batte Gasperini all’Olimpico

Clamoroso quanto accaduto a Roma in quest’ottavo di finale. Decisiva la rete di Cambiaghi al 111’

Mar 20, 20261 Lettura
ROME, ITALY - MARCH 19: Jonathan Rowe of Bologna celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between AS Roma and Bologna FC 1909 at Stadio Olimpico on March 19, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Le tante chiacchiere della vigilia che avevano auspicato i giallorossi come favoriti, in realtà è accaduto esattamente l’opposto, nonostante sia stata una bella sfida vista da entrambi i fronti.

I momenti salienti della partita

Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo con la rete di Rowe, che riesce a battere Svilar grazie ad un destro forte e angolato. Dopo 10’, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Pellegrini batte il corner e N’dicka riesce nello stacco di testa a ribadire il pallone in rete, rimettendo dunque il match in equilibrio.

Alla fine della prima frazione di gioco i rossoblù raddoppiano a seguito di un calcio di rigore battuto da Federico Bernardeschi. Attorno al 60’ il Bologna passa sull’1-3, avvicinandosi dunque al traguardo tramite un super gol di Castro, il quale sfrutta l’indecisione del difensore ivoriano e con tutta la sua potenza, scaglia il pallone nel sette.

I giallorossi non ci stanno, e trovano il modo di accorciare le distanze, sempre dagli 11 metri con Malen al 70’. Diversi minuti più tardi Lorenzo Pellegrini in area di rigore fa partire un sinistro ben piazzato, che batte Ravaglia e ristabilisce la parità per la seconda volta, cosa impensabile per i tifosi presenti allo stadio. Nei tempi regolamentari il punteggio è fissato sul 3-3, ma dopo 111’ ecco sbucare Cambiaghi, che ruba il tempo alla difesa avversaria e batte l’estremo difensore per il 3-4 finale.

Italiano per continuare a sognare,Gasperini per un posto in europa

Partita rocambolesca e ricca di occasioni da una parte e all’altra, ma è la squadra emiliana ad avere la meglio e strappare il pass per i quarti di finale, e proseguirà il cammino europeo contro l’Aston Villa di Emery.

Nonostante le tante energie consumate in questi 90’, la Roma esce sconfitta e dovrà dire addio anticipatamente a questa edizione. Con l’eliminazione da entrambe le Coppe (inclusa anche la Coppa Italia), ora i giallorossi dovranno concentrarsi solo sul campionato, facendo attenzione a quello che potrà accadere per la battaglia al 4° posto, con Como e Juventus ancora lì a combattere senza avere alcuna intenzione di cedere, rendendo così la ‘Serie A’ ancor più interessante.

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