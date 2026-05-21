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Europa League

Unai Emery nella storia dell’Europa League: cinque trionfi

Dai successi con il Siviglia al trionfo con l’Aston Villa: tutti i record del tecnico spagnolo in UEFA Europa League

Mag 21, 20262 Lettura
ISTANBUL, TURKEY - MAY 20: Unai Emery, Manager of Aston Villa, and Nassef Sawiris, Chairman of Aston Villa, pose for a photo with the UEFA Europa League trophy following the team's victory in the UEFA Europa League Final 2026 match between SC Freiburg and Aston Villa FC at Besiktas Park on May 20, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Angel Martinez - UEFA/UEFA via Getty Images)

Con la vittoria dell’Aston Villa contro il Friburgo nella finale di Istanbul, Unai Emery entra ancora di più nella storia della UEFA Europa League. Il tecnico spagnolo ha conquistato il torneo per la quinta volta in carriera, un record assoluto nell’era moderna della competizione.

Il successo per 3-0 nella finale del 2026 conferma la straordinaria capacità di Emery di gestire le sfide europee. Dopo i trionfi con il Siviglia e il Villarreal, anche l’Aston Villa riesce a vincere il trofeo sotto la guida dell’allenatore basco.

I record di Unai Emery in Europa League

Il percorso europeo di Emery è ormai unico nella storia del torneo. Nessun allenatore ha conquistato più edizioni della competizione. Ecco i numeri principali del tecnico spagnolo:

  • 5 Europa League vinte (Successi con tre club diversi: Siviglia, Villarreal e Aston Villa)
  • 6 finali disputate
    Bilancio totale di:
  • 109 partite
  • 70 vittorie
  • 23 pareggi
  • 16 sconfitte
  • 64,2% di vittorie

Tra gli allenatori europei, solo Giovanni Trapattoni, José Mourinho e Carlo Ancelotti hanno conquistato almeno cinque trofei continentali, anche se Emery non ha mai vinto la Champions League.

Le cinque Europa League vinte da Emery

2013/2014: Siviglia-Benfica

Il primo trionfo arriva a Torino contro il Benfica. Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari, il Siviglia si impone ai rigori grazie alle parate decisive di Beto.

2014/2015: Siviglia-Dnipro 3-2

La squadra andalusa conquista il secondo titolo consecutivo a Varsavia. Decisiva la doppietta di Carlos Bacca in una finale spettacolare.

2015/2016: Liverpool-Siviglia 1-3

Contro il Liverpool di Jürgen Klopp arriva una delle vittorie più simboliche della carriera di Emery. Dopo lo svantaggio iniziale, il Siviglia ribalta il match nel secondo tempo con Gameiro e la doppietta di Coke.

2020/2021: Villarreal-Manchester United 11-10 dcr

Il Villarreal conquista il primo trofeo internazionale della sua storia dopo una lunghissima serie di rigori contro il Manchester United. Protagonista assoluto il portiere Rulli.

2025/2026: Aston Villa-Friburgo 3-0

L’ultimo successo arriva a Istanbul. I gol di Tielemans, Buendia e Rogers regalano all’Aston Villa la prima Europa League della sua storia.

L’unica finale persa

L’unica sconfitta di Emery in Europa League risale alla stagione 2018/2019, quando il suo Arsenal venne battuto 4-1 dal Chelsea nella finale di Baku.

Emery: “L’Europa significa tutto per me”

Dopo il quinto trionfo, Emery ha spiegato il legame speciale con le competizioni UEFA:“L’Europa significa molto per me. Ho imparato a competere meglio e a gestire situazioni di forte pressione”.

Il tecnico spagnolo ha ricordato le esperienze vissute con Valencia, Siviglia, Arsenal, Villarreal e Aston Villa, sottolineando come ogni finale abbia contribuito alla sua crescita professionale.

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