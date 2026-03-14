In un’intervista esclusiva a Sky Calcio Unplugged, Lorenzo Insigne ha aperto uno squarcio sui retroscena del mercato invernale, raccontando come a gennaio sia stato a un passo dal ritorno in Serie A con il Napoli. L’ex capitano partenopeo ha confidato di aver ricevuto una chiamata importante dal club della sua città, ma che alla fine la società ha optato per un giocatore ritenuto più pronto per affrontare la stagione.

La trattativa e la scelta finale

“Non vi dico come mi batteva il cuore in quei giorni”, ha ammesso Insigne, descrivendo l’emozione e l’attesa vissute in quel periodo. Ha inoltre rivelato di essersi confrontato anche con mister Sarri, sottolineando come anche la Lazio abbia poi preso decisioni diverse in merito al suo ingaggio. Questi dettagli gettano luce su come, nel calcio moderno, le trattative siano spesso complesse e influenzate da molteplici fattori.

Il legame con la Serie A e la voglia di competere

Nonostante le difficoltà, Insigne ha manifestato chiaramente il suo attaccamento alla Serie A e il desiderio di giocare sotto pressione, elementi che ha sentito mancare durante la sua esperienza recente. Attualmente impegnato con il Pescara, ha ringraziato il club per l’opportunità concessagli, sottolineando come la salvezza in Serie B sia una sfida impegnativa ma stimolante.

Riflessioni sulla Nazionale italiana

Non poteva mancare un pensiero sulla Nazionale, con cui Insigne mantiene un profondo legame. “Servirà cuore”, ha detto riferendosi all’imminente Europeo, esprimendo fiducia nel lavoro di mister Gattuso, che conosce bene e che saprà infondere grinta e determinazione alla squadra.