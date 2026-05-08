Torino-Sassuolo, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Dopo gli impegni europei torna la ‘Serie A’, tanto criticata per i continui 0-0 di questa stagione, ma nonostante ciò si entra in scena per il termine dell’annata 2025-2026, con l’Inter di Chivu protagonista per la vittoria dello scudetto anticipato. Tuttavia, questa sera scendono in campo due squadre che non hanno alcun tipo di obiettivo, se non quello di ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica.

Torino e sassuolo: il rendimento delle squadre in serie a

Stiamo parlando di Torino e Sassuolo, con i granata guidati dal capitano Zapata che in questo campionato hanno ottenuto finora 41 punti, raggiungendo il minimo punteggio per la salvezza. Il cambio di allenatore ha sicuramente aiutato dopo l’esonero di Marco Baroni, e con Roberto D’Aversa ora hanno ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in 9 sfide. All’ex tecnico dell’Empoli non gli si poteva chiedere di meglio, e questa sera la partita contro il Sassuolo sarà un test molto importante da affrontare. I neroverdi, d’altro canto, sono la rivelazione di questo campionato. Sotto la guida di Fabio Grosso, la squadra emiliana ha sorpreso tutti, facendo male alle ‘grandi’ come nell’ultimo match disputato contro il Milan di Massimiliano Allegri, uscito sconfitto 2-0 dal ‘Mapei’.

Da neopromossa il Sassuolo è riuscito a compiere una grande impresa, piazzandosi momentaneamente al 10° posto a quota 49 punti, agganciando il Bologna di Vincenzo Italiano e ora l’obiettivo è quello di apparire nella parte sinistra della classifica al termine della stagione. Calciatori come Koné e Muharemović sono sotto gli occhi di tutte le grandi squadre, con l’AD Carnevali pronto ad ascoltare offerte interessanti durante la sessione estiva.

Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone. All: Roberto D’Aversa.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Nzola, Laurienté. All: Fabio Grosso.

Dove vedere torino sassuolo in tv e streaming

La partita valida per la 36esima giornata potrà essere visibile a partire dalle 20:45 su DAZN e Sky (canali 202, 213 e 251). In streaming i tifosi potranno gustarla anche su SkyGo, Now e l’app di DAZN. A dirigere il match sarà il Sig. Simone Galipò della sezione di Firenze. Al VAR presenti Meraviglia affiancato da Prontera come AVAR.