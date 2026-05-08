Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Torino-Sassuolo, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Giunti alla 36esima giornata, la Serie A torna questa sera con l’anticipo tra Torino e Sassuolo, entrambe alla ricerca dei tre punti

Mag 8, 20261 Lettura
Giovanni Simeone of Torino FC celebrates after scoring a goal during Serie A 2025/26 match between Torino FC and SSC Napoli at Olimpico Grande Torino Stadium on October 18, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

Dopo gli impegni europei torna la ‘Serie A’, tanto criticata per i continui 0-0 di questa stagione, ma nonostante ciò si entra in scena per il termine dell’annata 2025-2026, con l’Inter di Chivu protagonista per la vittoria dello scudetto anticipato. Tuttavia, questa sera scendono in campo due squadre che non hanno alcun tipo di obiettivo, se non quello di ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica.
Torino e sassuolo: il rendimento delle squadre in serie a

Stiamo parlando di Torino e Sassuolo, con i granata guidati dal capitano Zapata che in questo campionato hanno ottenuto finora 41 punti, raggiungendo il minimo punteggio per la salvezza. Il cambio di allenatore ha sicuramente aiutato dopo l’esonero di Marco Baroni, e con Roberto D’Aversa ora hanno ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in 9 sfide. All’ex tecnico dell’Empoli non gli si poteva chiedere di meglio, e questa sera la partita contro il Sassuolo sarà un test molto importante da affrontare. I neroverdi, d’altro canto, sono la rivelazione di questo campionato. Sotto la guida di Fabio Grosso, la squadra emiliana ha sorpreso tutti, facendo male alle ‘grandi’ come nell’ultimo match disputato contro il Milan di Massimiliano Allegri, uscito sconfitto 2-0 dal ‘Mapei’.

Da neopromossa il Sassuolo è riuscito a compiere una grande impresa, piazzandosi momentaneamente al 10° posto a quota 49 punti, agganciando il Bologna di Vincenzo Italiano e ora l’obiettivo è quello di apparire nella parte sinistra della classifica al termine della stagione. Calciatori come Koné e Muharemović sono sotto gli occhi di tutte le grandi squadre, con l’AD Carnevali pronto ad ascoltare offerte interessanti durante la sessione estiva.

Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone. All: Roberto D’Aversa.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Nzola, Laurienté. All: Fabio Grosso.

Dove vedere torino sassuolo in tv e streaming

La partita valida per la 36esima giornata potrà essere visibile a partire dalle 20:45 su DAZN e Sky (canali 202, 213 e 251). In streaming i tifosi potranno gustarla anche su SkyGo, Now e l’app di DAZN. A dirigere il match sarà il Sig. Simone Galipò della sezione di Firenze. Al VAR presenti Meraviglia affiancato da Prontera come AVAR.

0 Shares

Articoli correlati

Il programma della 36ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Mag 8, 2026

Le probabili formazioni della 36ª giornata di Serie A 2025/26

Mag 8, 2026

Serie A, arbitri 36ª giornata: Milan-Atalanta a Zufferli, Inter a Roma

Mag 6, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.