Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Bundesliga

Tutti i verdetti dell’ultima giornata: Dortmund in Champions

Lipsia e Stoccarda in Champions con il BVB, il Wolfsburg si salva nell'attesa del playout

Mag 16, 20265 Lettura
DORTMUND, GERMANY - FEBRUARY 17: Maximilian Beier of Borussia Dortmund celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Borussia Dortmund and Atalanta BC at BVB Stadion Dortmund on February 17, 2026 in Dortmund, Germany. (Photo by Teresa Kröger - UEFA/UEFA via Getty Images)

Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia e Stoccarda accedono alla Champions League, Hoffenheim e Bayer Leverkusen disputeranno l’Europa League. Il Friburgo approda ai preliminari di Conference League. Heidenheim e St Pauli retrocedono, playout salvezza per il Wolfsburg con la terza classificata della Zweite Bundesliga.

ST PAULI- WOLFSBURG 1-3

Una retrocessa, l’altra allo spareggio per cercare di restare in Bundesliga. Destini diversi per St Pauli e Wolfsburg dopo la vittoria dei secondi con il punteggio di 3-1. La squadra di casa giunge ultima con 26 punti e retrocede in Zweite Bundesliga dopo due stagioni di permanenza nel pianeta più luminoso del calcio teutonico. Il Wolfsburg è sedicesimo a quota 29 e disputerà lo spareggio con la terza classificata della Zweite Bundesliga che è al momento l’Hannover con 59 punti. Al 37’ Koulierakis, di testa e su corner di Eriksen, porta in vantaggio gli ospiti. Al 12’ della ripresa Ceesay pareggia di testa su corner di Metcalfe. Al 19’ un’autorete di Vasilj riporta in vantaggio gli ospiti. Al minuto 28 Ando prende la sfera con la mano nella propria area ed è rigore per il Wolfsburg ma Eriksen, dagli undici metri, colpisce la traversa fallendo l’esecuzione. Al 35’, invece, Pejcinovic non sbaglia siglando il 3-1 con un destro da centro area.

HEIDENHEIM- MAINZ 0-2

Dopo essersi salvato lo scorso campionato in seguito allo spareggio con l’Elversberg, stavolta non è riuscito a concedersi il bis. L’Heidenheim perde sul campo amico per 0-2 contro il Mainz e deve salutare la Bundesliga con il penultimo posto con 26 punti dopo tre stagioni di permanenza. Non il modo migliore di festeggiare gli ottant’anni di vita, per la squadra di casa fondata nel 1846. Il Mainz, invece, giunge al decimo posto con 40 punti in situazione di classifica tranquilla. Al 7’ Tietz, con un colpo di testa da distanza ravvicinata, segna l’1-0. Al 43’ Amiri raddoppia di destro sfruttando un contropiede dello stesso Tietz.

EINTRACHT FRANCOFORTE- STOCCARDA 2-2

Divisione della posta tra Eintracht Francoforte e Stoccarda che pareggiano con il punteggio di 2-2. I padroni di casa arrivano ottavi con 44 punti e mancano l’aggancio alle coppe europee disputate la scorsa stagione, lo Stoccarda approda invece in Champions League grazie al quarto posto con 62 punti. Al 10’ Andres sbuca di testa su corner di Fuhrich e porta in vantaggio gli ospiti. Al 49’ Nartey, su suggerimento di Undav, raddoppia. L’Eintracht Francoforte ha il merito di non scomporsi e al 27’ della ripresa accorcia le distanze con un rigore trasformato da Burkardt e concesso per un fallo da lui stesso subito da parte di Nubel. Al 46’ Andres commette fallo di mano ed è nuovamente rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Burkardt fissa il risultato sul 2-2.

WERDER BREMA- BORUSSIA DORTMUND 0-2

Guirassy più Couto e vittoria. Il Borussia Dortmund supera per 2-0 il Werder Brema e termina ufficialmente al secondo posto con 73 punti ottenendo il diritto di disputare anche per la prossima stagione la Champions League. I gialloneri saranno quindi alla decima partecipazione consecutiva alla massima competizione europea. Il Werder Brema giunge quindicesimo a quota 32 e si salva agevolmente pur al termine di una stagione al di sotto delle attese della vigilia. Al 14’ della ripresa Guirassy sfrutta di testa un cross di Ryerson e segna la rete dell’1-0 ospite. Il raddoppio ha invece l’autografo di Couto che lo sigla al 50’ con un destro su imbeccata di Adeyemi.

BAYER LEVERKUSEN- AMBURGO 1-1

L’Amburgo prova a prendere il volo ma il Bayer Leverkusen lo blocca sul pareggio. Tra le due compagini finisce così con il punteggio di 1-1. Sesti con 59 punti, i padroni di casa si aggiudicano il diritto di disputare l’Europa League. L’Amburgo si mantiene in massima serie dopo la promozione dallo scorso campionato con il tredicesimo posto con 38 punti in compagnia del Borussia Monchengladbach. Al 61 Fabio Vieira riceve la sfera di testa da Capaldo e porta in vantaggio gli ospiti con un sinistro da fuori area. Al 78’ Quansah, di testa, su cross di Garcia, pareggia.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-HOFFENHEIM 4-0

Quaterna del Borussia Monchengladbach ai danni dell’Hoffenheim. I padroni di casa chiudono così al dodicesimo posto con 38 punti con l’Amburgo e si salvano agevolmente. L’Hoffenheim ottiene invece la quinta piazza a quota 61 e disputerà la prossima Europa League. Gli ospiti mancavano dalla scena europea dalla stagione 2020-21. Al 14’ Bojin, di destro e su assist di Mohya, segna l’1-0 dei padroni di casa. Al 23’ Tabakovic, di sinistro, finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede con la rete del raddoppio. Al 1’ della ripresa gli ospiti restano in dieci uomini per l’espulsione di Lemperle per somma di ammonizioni. Al 36’ Diks, con un destro da fuori area su imbeccata di Elvedi, segna il 3-0. Il poker è opera di Hack al 46’ con un destro da centro area su assist di Elvedi.

BAYERN MONACO- COLONIA 5-1

Finale di campionato con pokerissimo annesso. Il Bayern Monaco si congeda dalla sua stagione memorabile culminata con la conquista dello scudetto numero 35. Il Colonia giunge al quattordicesimo posto con 32 punti a pari merito con il Werder Brema e si conferma in massima serie dopo la conquista della promozione la scorsa stagione. Al 10’ Kane riceve la sfera da Kimmich e porta in vantaggio i bavaresi con un tiro di destro. Al minuto 13 ancora lui, direttamente su punizione concessa per fallo di Martel su Musiala, raddoppia. Al 18 El Mala, di sinistro, finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede facendo accorciare le distanze ai renani. Dopo quattro minuti, Bischop, su assist di Karl, segna il 3-1 dei padroni di casa con un sinistro dal limite. Al 24’ della ripresa un destro da fuori area di Kane su imbeccata di Goretzka regala ai bavaresi il poker. Al 38’ Jackson, di sinistro, su suggerimento di Diaz, sigla il definitivo 5-1 che porta il Bayern a quota 89 punti e sedici sul Borussia Dortmund.

UNION BERLINO – AUGSBURG 4-0

Decima vittoria stagionale per l’Union Berlino che conclude il campionato nel modo migliore davanti al proprio pubblico liquidando l’Augsburg per 4-0. I padroni di casa chiudono all’undicesimo posto con 39 punti, l’Augsburg al nono con 43. Al 10’ Ilic segna di destro sfruttando un’azione di contropiede di Schafer. Al 42’ ancora lui riceve di testa da Burke e raddoppia con un destro da fuori area. Al 9’ della ripresa Schafer, con un destro da fuori area su corner di Burcu, sigla il 3-0. Al 44’ Woo, con un sinistro da distanza ravvicinata, firma il definitivo poker.

FRIBURGO- RB LIPSIA 4-1

Poker del Friburgo ai danni dell’RB Lipsia. La squadra di Julian Schuster giunge settima con 47 punti e approda nei preliminari di Conference League. La squadra può ora proiettare i pensieri direttamente sulla finale di Europa League di mercoledì 20 maggio contro gli inglesi dell’Aston Villa. Terzo a quota 65, l’Rb Lipsia andrà a disputare la Champions League per la sesta stagione consecutiva. Al 24’ Beste porta in vantaggio la formazione locale con un destro da distanza ravvicinata. Al minuto 26 Matanovic, di testa e su cross di Manzambi, raddoppia. Al 33’ un sinistro di Ouedraogo dal limite su assist di Diomandè consente all’RB Lipsia di dimezzare il passivo. Al 2’ della ripresa Ginter riceve la sfera di testa da Makengo e sigla il 3-1 con un tiro di destro. Al 30’ Scherhant, con un destro su imbeccata di Matanovic, firma il definitivo 4-1.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

L’Amburgo rompe il digiuno: Friburgo ko. Colpo Heidenheim

Mag 11, 2026

Il Borussia blinda il secondo posto, Stoccarda da impazzire

Mag 9, 2026

Il Bayern pareggia al 100′, Schick ne fa tre e riapre la Champions

Mag 2, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.