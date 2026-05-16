Tutti i verdetti dell’ultima giornata: Dortmund in Champions

Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia e Stoccarda accedono alla Champions League, Hoffenheim e Bayer Leverkusen disputeranno l’Europa League. Il Friburgo approda ai preliminari di Conference League. Heidenheim e St Pauli retrocedono, playout salvezza per il Wolfsburg con la terza classificata della Zweite Bundesliga.

ST PAULI- WOLFSBURG 1-3

Una retrocessa, l’altra allo spareggio per cercare di restare in Bundesliga. Destini diversi per St Pauli e Wolfsburg dopo la vittoria dei secondi con il punteggio di 3-1. La squadra di casa giunge ultima con 26 punti e retrocede in Zweite Bundesliga dopo due stagioni di permanenza nel pianeta più luminoso del calcio teutonico. Il Wolfsburg è sedicesimo a quota 29 e disputerà lo spareggio con la terza classificata della Zweite Bundesliga che è al momento l’Hannover con 59 punti. Al 37’ Koulierakis, di testa e su corner di Eriksen, porta in vantaggio gli ospiti. Al 12’ della ripresa Ceesay pareggia di testa su corner di Metcalfe. Al 19’ un’autorete di Vasilj riporta in vantaggio gli ospiti. Al minuto 28 Ando prende la sfera con la mano nella propria area ed è rigore per il Wolfsburg ma Eriksen, dagli undici metri, colpisce la traversa fallendo l’esecuzione. Al 35’, invece, Pejcinovic non sbaglia siglando il 3-1 con un destro da centro area.

HEIDENHEIM- MAINZ 0-2

Dopo essersi salvato lo scorso campionato in seguito allo spareggio con l’Elversberg, stavolta non è riuscito a concedersi il bis. L’Heidenheim perde sul campo amico per 0-2 contro il Mainz e deve salutare la Bundesliga con il penultimo posto con 26 punti dopo tre stagioni di permanenza. Non il modo migliore di festeggiare gli ottant’anni di vita, per la squadra di casa fondata nel 1846. Il Mainz, invece, giunge al decimo posto con 40 punti in situazione di classifica tranquilla. Al 7’ Tietz, con un colpo di testa da distanza ravvicinata, segna l’1-0. Al 43’ Amiri raddoppia di destro sfruttando un contropiede dello stesso Tietz.

EINTRACHT FRANCOFORTE- STOCCARDA 2-2

Divisione della posta tra Eintracht Francoforte e Stoccarda che pareggiano con il punteggio di 2-2. I padroni di casa arrivano ottavi con 44 punti e mancano l’aggancio alle coppe europee disputate la scorsa stagione, lo Stoccarda approda invece in Champions League grazie al quarto posto con 62 punti. Al 10’ Andres sbuca di testa su corner di Fuhrich e porta in vantaggio gli ospiti. Al 49’ Nartey, su suggerimento di Undav, raddoppia. L’Eintracht Francoforte ha il merito di non scomporsi e al 27’ della ripresa accorcia le distanze con un rigore trasformato da Burkardt e concesso per un fallo da lui stesso subito da parte di Nubel. Al 46’ Andres commette fallo di mano ed è nuovamente rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Burkardt fissa il risultato sul 2-2.

WERDER BREMA- BORUSSIA DORTMUND 0-2

Guirassy più Couto e vittoria. Il Borussia Dortmund supera per 2-0 il Werder Brema e termina ufficialmente al secondo posto con 73 punti ottenendo il diritto di disputare anche per la prossima stagione la Champions League. I gialloneri saranno quindi alla decima partecipazione consecutiva alla massima competizione europea. Il Werder Brema giunge quindicesimo a quota 32 e si salva agevolmente pur al termine di una stagione al di sotto delle attese della vigilia. Al 14’ della ripresa Guirassy sfrutta di testa un cross di Ryerson e segna la rete dell’1-0 ospite. Il raddoppio ha invece l’autografo di Couto che lo sigla al 50’ con un destro su imbeccata di Adeyemi.

BAYER LEVERKUSEN- AMBURGO 1-1

L’Amburgo prova a prendere il volo ma il Bayer Leverkusen lo blocca sul pareggio. Tra le due compagini finisce così con il punteggio di 1-1. Sesti con 59 punti, i padroni di casa si aggiudicano il diritto di disputare l’Europa League. L’Amburgo si mantiene in massima serie dopo la promozione dallo scorso campionato con il tredicesimo posto con 38 punti in compagnia del Borussia Monchengladbach. Al 61 Fabio Vieira riceve la sfera di testa da Capaldo e porta in vantaggio gli ospiti con un sinistro da fuori area. Al 78’ Quansah, di testa, su cross di Garcia, pareggia.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-HOFFENHEIM 4-0

Quaterna del Borussia Monchengladbach ai danni dell’Hoffenheim. I padroni di casa chiudono così al dodicesimo posto con 38 punti con l’Amburgo e si salvano agevolmente. L’Hoffenheim ottiene invece la quinta piazza a quota 61 e disputerà la prossima Europa League. Gli ospiti mancavano dalla scena europea dalla stagione 2020-21. Al 14’ Bojin, di destro e su assist di Mohya, segna l’1-0 dei padroni di casa. Al 23’ Tabakovic, di sinistro, finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede con la rete del raddoppio. Al 1’ della ripresa gli ospiti restano in dieci uomini per l’espulsione di Lemperle per somma di ammonizioni. Al 36’ Diks, con un destro da fuori area su imbeccata di Elvedi, segna il 3-0. Il poker è opera di Hack al 46’ con un destro da centro area su assist di Elvedi.

BAYERN MONACO- COLONIA 5-1

Finale di campionato con pokerissimo annesso. Il Bayern Monaco si congeda dalla sua stagione memorabile culminata con la conquista dello scudetto numero 35. Il Colonia giunge al quattordicesimo posto con 32 punti a pari merito con il Werder Brema e si conferma in massima serie dopo la conquista della promozione la scorsa stagione. Al 10’ Kane riceve la sfera da Kimmich e porta in vantaggio i bavaresi con un tiro di destro. Al minuto 13 ancora lui, direttamente su punizione concessa per fallo di Martel su Musiala, raddoppia. Al 18 El Mala, di sinistro, finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede facendo accorciare le distanze ai renani. Dopo quattro minuti, Bischop, su assist di Karl, segna il 3-1 dei padroni di casa con un sinistro dal limite. Al 24’ della ripresa un destro da fuori area di Kane su imbeccata di Goretzka regala ai bavaresi il poker. Al 38’ Jackson, di sinistro, su suggerimento di Diaz, sigla il definitivo 5-1 che porta il Bayern a quota 89 punti e sedici sul Borussia Dortmund.

UNION BERLINO – AUGSBURG 4-0

Decima vittoria stagionale per l’Union Berlino che conclude il campionato nel modo migliore davanti al proprio pubblico liquidando l’Augsburg per 4-0. I padroni di casa chiudono all’undicesimo posto con 39 punti, l’Augsburg al nono con 43. Al 10’ Ilic segna di destro sfruttando un’azione di contropiede di Schafer. Al 42’ ancora lui riceve di testa da Burke e raddoppia con un destro da fuori area. Al 9’ della ripresa Schafer, con un destro da fuori area su corner di Burcu, sigla il 3-0. Al 44’ Woo, con un sinistro da distanza ravvicinata, firma il definitivo poker.

FRIBURGO- RB LIPSIA 4-1

Poker del Friburgo ai danni dell’RB Lipsia. La squadra di Julian Schuster giunge settima con 47 punti e approda nei preliminari di Conference League. La squadra può ora proiettare i pensieri direttamente sulla finale di Europa League di mercoledì 20 maggio contro gli inglesi dell’Aston Villa. Terzo a quota 65, l’Rb Lipsia andrà a disputare la Champions League per la sesta stagione consecutiva. Al 24’ Beste porta in vantaggio la formazione locale con un destro da distanza ravvicinata. Al minuto 26 Matanovic, di testa e su cross di Manzambi, raddoppia. Al 33’ un sinistro di Ouedraogo dal limite su assist di Diomandè consente all’RB Lipsia di dimezzare il passivo. Al 2’ della ripresa Ginter riceve la sfera di testa da Makengo e sigla il 3-1 con un tiro di destro. Al 30’ Scherhant, con un destro su imbeccata di Matanovic, firma il definitivo 4-1.