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Bundesliga

Il Borussia blinda il secondo posto, Stoccarda da impazzire

Mag 9, 20262 Lettura
GLASGOW, SCOTLAND - FEBRUARY 19: Tiago Tomas of VfB Stuttgart celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off First Leg match between Celtic FC and VfB Stuttgart at Celtic Park on February 19, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by Charlie Crowhurst - UEFA/UEFA via Getty Images)

BORUSSIA DORTMUND- EINTRACHT FRANCOFORTE 3-2

Vittoria e secondo posto blindato. Il Borussia Dortmund supera in casa per 3-2 l’Eintracht Francoforte e sale a quota 70 punti ormai imprendibile dall’Rb Lipsia che dista cinque lunghezze. L’Eintracht Francoforte è ottavo a quota 43 dopo il secondo stop di fila. Al 2’ Uzun riceve la sfera dalla sinistra e porta in vantaggio gli ospiti. Al minuto 42 Guirassy pareggia da distanza ravvicinata su suggerimento dalla destra. Al 46’ i gialloneri capovolgono l’esito della contesa con un diagonale di Schlotterbeck. Al 27’ della ripresa Inacio allarga il fossato su assist dalla sinistra. Gli ospiti si riavvicinano al 42’ con un tiro da distanza ravvicinata di Burkardt ma il Borussia Dortmund mantiene l’intera posta nelle sue mani.

STOCCARDA- BAYER LEVERKUSEN 3-1

Sotto dopo un solo minuto di contesa, non si è scomposto e l’ha ampiamente ribaltata intascando la posta piena. Lo Stoccarda si impone in rimonta per 3-1 sul Bayer Leverkusen. La squadra di casa riassapora la vittoria che gli mancava da tre turni e si porta a quota 61 appaiando l’Hoffenheim al terzo posto. Gli ospiti sono sesti a quota 58 e non bissano la vittoria contro l’RB Lipsia. Dopo un solo minuto il Bayer Leverkusen si porta in vantaggio con un sinistro di Garcia in seguito a un’azione di contropiede di Kofane. Lo Stoccarda perviene al pareggio al minuto 5 con un destro di Demirovic su assist di Nartey. Al 52’ Mittelstadt capovolge l’esito della contesa trasformando un calcio di rigore commesso per fallo di Tapsoba su Demirovic. Al 13’ della ripresa Undav, di destro, su contropiede di Leweling, segna il definitivo 3-1.

RB LIPSIA- ST PAULI 2-1

Dopo il netto stop in casa del Bayer Leverkusen, l’RB Lipsia si riscatta superando sul campo amico per 2-1 il St Pauli ed è terzo a quota 65. Gli ospiti sono alla terza sconfitta consecutiva e a un passo dalla retrocessione con il penultimo posto con 26 punti. Al 45’ Schlager, su corner di Baumgartner, porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro di destro. Al minuto 9 della ripresa Orban, di testa, su corner di Raum, raddoppia. Al 41’ Ceesay, su assist di testa di Irvine, accorcia le distanze.

AUGSBURG- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 3-1

Seconda vittoria e sesto risultato utile di fila per l’Augsburg che supera in scioltezza il Borussia Monchengladbach per 3-1 e si porta al nono posto con 43 punti insieme con il Borussia Monchengladbach. Gli ospiti sono undicesimi a quota 35 e interrompono una serie di tre turni utili. Al minuto 24 Gregoritsch, di sinistro, porta in vantaggio i padroni di casa. Al 27’ ancora lui raddoppierebbe ma la rete è annullata su segnalazione del Var. Al 42’, invece, è regolarissimo il gol di Fellhauer su assist di Komur con cui i padroni di casa pervengono al raddoppio. Al 27’ della ripresa un destro di Gregoritsch, alla doppietta personale, porta i padroni di casa sul 3-0. Gli ospiti accorciano le distanze nel finale con un destro di Reyna su assist di Reitz.

HOFFENHEIM- WERDER BREMA 1-0

Quinto risultato utile di fila per l’Hoffenheim che piega di misura il Werder Brema ed è con lo Stoccarda al quarto posto a quota 61. Il Werder Brema è quartultimo a quota 32 ed è salvo. Il gol partita è stato segnato da Tourè al 26’ con un sinistro su corner di Kramaric.

WOLFSBURG- BAYERN MONACO 0-1

Ventisettesima vittoria in campionato del Bayern Monaco che espugna di misura il campo del Wolfsburg e si porta a 86 punti. I padroni di casa sono penultimi con il St Pauli e rischiano ancora la retrocessione. All’11’ della ripresa Olisè, di sinistro, su assist di Laimer, segna il gol partita.

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Cristiano Comelli

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