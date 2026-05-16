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Calcio Estero

Mourinho ad un passo dal Real! Ma esplode il caso Mbappé

In Spagna danno per imminente il ritorno dello Special One, mentre al Bernabeu cresce la tensione attorno al francese.

Mag 16, 20261 Lettura
TIRANA, ALBANIA - MAY 25: Jose Mourinho, Head Coach of AS Roma celebrates winning the UEFA Europa Conference League during the UEFA Conference League final match between AS Roma and Feyenoord at Arena Kombetare on May 25, 2022 in Tirana, Albania. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Il Real Madrid si prepara a una possibile svolta in panchina: secondo Marca, José Mourinho sarebbe a un passo dal ritorno, con un accordo definito “al 99,9%”. Intanto resta caldo il caso Mbappé, tra fischi, esclusioni e tensioni interne.

In casa Real Madrid l’attesa sembra ormai concentrata solo sull’annuncio. La stampa spagnola dà per molto avanzata la trattativa con Mourinho, già tecnico dei Blancos in passato e apprezzato da Florentino Perez, che ne ha ricordato pubblicamente l’impatto avuto sul livello della squadra.

Ma la panchina non è l’unico tema caldo. Il clima al Bernabeu è acceso anche per Kylian Mbappé, fischiato nell’ultima gara e al centro di un confronto atteso con Perez per ricompattare l’ambiente. Secondo As, le tensioni sarebbero nate dopo l’esclusione dal Clasico, decisione non digerita dal francese nonostante il recente infortunio.

Il Mundo Deportivo parla di spaccatura con Vinicius Jr, mentre anche L’Équipe rilancia la polemica. Per il Real, tra mercato allenatori e gestione dello spogliatoio, si apre una fase delicatissima.

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Redazione

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