Liverpool, un ex serie a potrebbe tornare in Italia

Sono giorni pesanti in casa Liverpool, che dopo la sconfitta di ieri contro l’Aston Villa di Emery per 4-2 rischia anche un posto per la ‘Champions League’. Infatti, con classifica alla mano, i Reds in questo momento hanno totalizzato 59 punti ma con una partita in più disputata contro i Villans.

Gli uomini di Arne Slot devono iniziare a guardarsi le spalle, perché con un eventuale vittoria del Bournemouth contro il Nottingham Forest in programma questa domenica alle ore 17:00, i rossoneri potrebbero avvicinarsi a -1 proprio dall’LFC. Nelle ultime 3 partite hanno accumulato solo un punto sfidando il Chelsea in casa dopo il brutto passo falso contro il Manchester United del nuovo allenatore Michael Carrick. Tra i tanti calciatori del Liverpool importanti, ce n’è uno che potrebbe salutare a fine stagione la squadra inglese, che in Italia abbiamo conosciuto molto bene nella nostra Serie A.

Chiesa-Liverpool: sarà addio?

Stiamo parlando di Federico Chiesa, esterno d’attacco di classe ’97, che non ha trovato molto spazio in Inghilterra, e proprio per questo potrebbe salutare la prestigiosa ‘Premier League’. In questa stagione, l’ex Juventus e Fiorentina ha accumulato 36 partite, siglando solamente 3 reti, aggiungendo 3 assist a referto. Il contratto che lo lega con i ‘Reds’ scade esattamente il 30 giugno 2028, prelevato dalla società bianconera nell’estate del 2024 per ‘soli’ 12 milioni di euro.

Trascinatore anche con la maglia della nazionale durante il vittorioso Europeo del 2021, da lì in poi non è mai riuscito ad essere brillante nelle prestazioni, considerando anche e soprattutto gli infortuni che lo hanno ‘frenato’ durante la sua carriera. Chiesa per il momento sarebbe l’indiziato numero uno ad andare via, e sulle sue tracce ci sarebbero club del nostro campionato che vorrebbero nuovamente l’esterno rimettersi in gioco dopo le parentesi in Fiorentina e Juventus.

Tra ritorno in italia e mancata convocazione in nazionale: alla ricerca del riscatto

La mancata convocazione con l’Italia che non gli ha permesso di partecipare agli spareggi contro Irlanda del Nord e Bosnia sono per lui segno di rabbia e delusione per non essere riuscito a tornare al top per aiutare la propria nazionale, e il ritorno a partire dalla prossima annata calcistica potrebbe rappresentare per lui un segnale di rinascita importante per rimettersi in carreggiata e tornare ad essere protagonista.

Al momento si tratta solo di prime indiscrezioni sul suo ritorno, ma la partenza potrebbe realizzarsi al 100% se il calciatore dovesse impuntarsi con la società e chiedere direttamente di andar via per quella che potrebbe essere una delle sue ultime avventure sotto i riflettori nel calcio professionistico.