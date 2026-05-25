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Serie B

Venezia, pronti i primi colpi per la A! Un giocatore della Juve nel mirino

Il Venezia di Stroppa vuole stupire nella prossima stagione dopo la promozione in A. Si cercano anche nomi da grandi club

Mag 25, 20261 Lettura
Venezia's headcoach GIOVANNI STROPPA during the Italian Serie BKT soccer championship match between Venezia FC and Empoli FC at Pierluigi Penzo Stadium on 25 April, 2026, Venezia, Italy

Il Venezia è tornato in Serie A e Giovanni Stroppa sarà pronto per la nuova avventura che lo attenderà nella massima serie del campionato italiano. La società vorrebbe rinforzare a tutti i costi la rosa per permettere al club di ottenere una salvezza tranquilla nonostante la concorrenza sia bella ampia, a partire proprio dall’altro neopromosso Frosinone.

Dopo la cessione di Doumbia allo Sporting Lisbona per 20 milioni di euro, la società incassa molti soldi per poter effettuare una campagna acquisti di spessore, mettendo nel mirino già diversi calciatori, con nomi top. Uno di questi riguarda un calciatore di A che in questa stagione ha calcato molto poco il terreno di gioco, ma potrebbe tornare utile soprattutto al mister ex Foggia.

Il Venezia sogna in grande: Kostić è più di un’idea!

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il club neopromosso sarebbe interessato ad un esterno con tanta esperienza alle spalle, ovvero Filip Kostić, terzino/esterno della Juventus di classe ’92 della nazionale serba. Acquistato complessivamente a 16.5 milioni dall’Eintracht Francoforte nel corso della sessione estiva 2022, ma non ha mai brillato come si sperava. Vincitore dell’Europa League proprio con la maglia tedesca e della Coppa Italia con i bianconeri, in questa stagione ha totalizzato 23 presenze tra campionato e Champions League, mettendo a referto solamente 3 gol e un assist. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2026 e la dirigenza bianconera non risultano attualmente notizie su una sua possibile permanenza a Torino.

Stroppa, un parametro zero come regalo, ma occhio alla concorrenza…

Il Venezia acquisterebbe Kostić dunque a parametro zero, ma l’ultima parola va data ovviamente al calciatore, il quale vorrà decidere attentamente il futuro della propria carriera professionistica data anche l’età avanzata (34 anni da compiere il prossimo 1 novembre). Stroppa spera che l’operazione possa andare in porto nonostante la concorrenza di Olympiacos e Fenerbahçe (che lo rivorrebbe dopo l’esperienza nella scorsa annata), in modo tale da poter avere in squadra un punto di riferimento per tutta la stagione. Per ora si parla solo di interessamento nei confronti del calciatore bianconero, ma la dirigenza arancioneroverde proseguirà a suon di contatti per procurarsi un ottimo colpo come regalo all’allenatore lombardo dopo la grandissima cavalcata in cadetteria.

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