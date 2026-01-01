Le probabili formazioni della 18ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Cagliari Milan
Venerdì 2 gennaio ore 20:45
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Idrissi; Adopo, Prati, Deiola; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri.
Le probabili formazioni di Como-Udinese
Sabato 3 gennaio ore 12:30
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.
Le probabili formazioni di Genoa-Pisa
Sabato 3 gennaio ore 15:00
GENOA (3-5-2): Leali; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Tramoni. All. Gilardino.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Parma
Sabato 3 gennaio ore 15:00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta.
Le probabili formazioni di Juventus-Lecce
Sabato 3 gennaio ore 18:00
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.
Le probabili formazioni di Atalanta-Roma
Sabato 3 gennaio ore 20:45
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Musah, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.
Le probabili formazioni di Lazio-Napoli
Domenica 4 gennaio ore 12:30
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese
Domenica 4 gennaio ore 15:00
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
Le probabili formazioni di Verona-Torino
Domenica 4 gennaio ore 18:00
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Lazaro, Gineitis, Asllani, Nkounkou; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni.
Le probabili formazioni di Inter-Bologna
Domenica 4 gennaio ore 20:45
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.