Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mandatory Credit: Photo by ALESSIO MORGESE/DPPI/Shutterstock (15519040dx) Adrien Rabiot during the Italian championship Serie A football match between Juventus FC and AC Milan on 5 October 2025 at Allianz Stadium in Turin, Italy FOOTBALL - ITALIAN CHAMP - JUVENTUS v MILAN, Turin, Italy, Italy - 05 Oct 2025
Milan

Milan, Amorim cancella gli esperimenti: contro il Lecce tornano i big, ma resta un dubbio

Set 19, 20261 Lettura

Il messaggio sembra piuttosto chiaro: contro il Lecce non sarà il momento degli esperimenti. Dopo la sconfitta europea contro il Benfica e le discussioni generate dal turnover, Ruben Amorim prepara un Milan molto più vicino alla formazione considerata titolare.  Domenica sera a San Siro dovrebbero tornare dall’inizio diversi big.

Pulisic torna titolare

La novità più importante riguarda Christian Pulisic. L’americano è candidato a partire dal primo minuto e dovrebbe essere affiancato sulla trequarti da Diego Moreira, con Gonçalo Ramos ancora riferimento centrale dell’attacco.  Anche Rabiot è atteso nuovamente tra i titolari. Amorim vuole aumentare qualità ed esperienza dopo una notte europea nella quale il Milan ha faticato soprattutto nella costruzione delle occasioni.

Il dubbio riguarda Modric

Resta invece da capire come verrà gestito Luka Modric. Il croato è una delle principali alternative per la regia, ma Amorim deve valutare attentamente condizione e minutaggio.  La scelta definitiva arriverà probabilmente soltanto nelle ultime ore.

Un avversario che porta bene

La storia recente offre almeno un dato favorevole ai rossoneri. Il Milan non perde contro il Lecce in Serie A da 16 confronti consecutivi, con 11 vittorie e cinque pareggi. L’ultimo successo salentino risale addirittura al 1° aprile 2006.  Naturalmente le statistiche non vincono le partite. Ma dopo il Benfica, il Milan non può permettersi un’altra serata complicata. Amorim sembra averlo capito. Contro il Lecce tornano i big. E questa volta il margine per gli esperimenti sarà molto più ridotto.

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Milan, qualcosa non funziona più: Amorim finisce sotto esame

Set 17, 2026

Milan, esordio da incubo in Europa: il Benfica sbanca San Siro 2-0

Set 17, 2026

Milan-Benfica: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv

Set 16, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.