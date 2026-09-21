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IPA88755265 - Ruben Amorim Head Coach of AC Milan looks on during UEFA Europa League 2026/27 League Phase - Matchday 1 football match between AC Milan and SL Benfica.
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Amorim soddisfatto dopo il Lecce:”Stiamo crescendo, ma c’è ancora molto da fare”

Set 21, 20262 Lettura

Ruben Amorim promuove il Milan dopo il 3-0 contro il Lecce, pur sottolineando la necessità di continuare a lavorare. Il tecnico rossonero ha commentato la prestazione di San Siro evidenziando soprattutto la capacità della squadra di controllare il gioco, gestire il possesso e concedere poco agli avversari. Una risposta importante dopo le difficoltà incontrate nelle precedenti giornate, con Amorim convinto che il processo di crescita sia ancora in corso.

Amorim: «Abbiamo controllato e difeso bene»

L’allenatore del Milan ha sottolineato i progressi mostrati contro il Lecce, soprattutto nella gestione delle diverse fasi della partita. «È stata una bella vittoria, abbiamo controllato e difeso bene», ha spiegato Amorim, soddisfatto anche dell’atteggiamento dei suoi giocatori senza palla. Il tecnico ha apprezzato il possesso mantenuto dalla squadra e la disponibilità dei calciatori a rientrare rapidamente durante la fase difensiva. Il percorso, tuttavia, resta ancora lungo. Amorim ha ribadito che il Milan deve migliorare, pur riconoscendo i passi avanti compiuti rispetto alle precedenti uscite.

Secondo Amorim, contro il Lecce la squadra è riuscita a giocare con maggiore libertà. Il tecnico ha inoltre ricordato i punti lasciati per strada nelle sfide precedenti contro Juventus e Lazio, sostenendo che il rendimento complessivo avrebbe potuto portare a un bottino superiore. L’obiettivo è trovare maggiore equilibrio e consolidare progressivamente l’identità tattica della squadra. «Stiamo facendo bene e meritavamo più punti», ha sottolineato l’allenatore, chiedendo però equilibrio nelle valutazioni sul rendimento dei rossoneri.

Su Modric: quando può rendere al meglio

Una parte dell’analisi post partita è stata dedicata a Luka Modric. Amorim ha spiegato come le caratteristiche del centrocampista lo rendano particolarmente efficace quando può essere coinvolto frequentemente nella costruzione del gioco. Modric ha bisogno di toccare molti palloni per esprimersi al meglio, mentre può incontrare maggiori difficoltà nelle partite caratterizzate da continui ribaltamenti di fronte e transizioni veloci.

Contro una squadra schierata con un blocco basso, come il Lecce, il croato riesce invece a incidere maggiormente grazie alla possibilità di gestire il possesso e dettare i tempi della manovra. Amorim considera comunque Modric pronto ad affrontare differenti tipi di partita, con le scelte di formazione che continueranno a dipendere anche dalle caratteristiche degli avversari.

Le scelte e la ricerca dell’identità

Il tecnico portoghese ha parlato anche della gestione dello spogliatoio, spiegando l’importanza del confronto con i giocatori prima di prendere determinate decisioni. Costruire una precisa identità di gioco richiede tempo e capacità di adattamento. Un processo che Amorim aveva già affrontato durante la precedente esperienza al Manchester United e che in Serie A presenta ulteriori difficoltà tattiche.

L’allenatore ha infatti riconosciuto la capacità dei tecnici italiani di modificare assetti e strategie, elemento che può rendere più complessa la preparazione delle partite. Il 3-0 contro il Lecce rappresenta quindi un altro passaggio nel percorso di crescita del Milan: una prestazione convincente che Amorim vuole utilizzare come base per aumentare continuità ed equilibrio nelle prossime giornate.

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