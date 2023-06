Europei Under 21: Spagna ai quarti col brivido, Georgia prima

Archiviata la seconda giornata con verdetti importanti, il Gruppo A e quello B aprano la terza ed ultima giornata della fase a giorni degli Europei Under 21 in fase di svolgimento tra Romania e Georgia, sono proprio i padroni di casa georgiani ad aprire la terza ed ultima giornata del Gruppo A, con il preciso scopo di centrare il passaggio del turno. Per far questo la selezione georgiana ha bisogno almeno di un punto, da conquistare contro un’Olanda alla quale il solo pareggio non basterebbe, ma solo un successo garantirebbe il passaggio ai quarti. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato il match si apre al 42’ quando Davitashvili firma il momentaneo 1-0 mandando in estasi una intera nazione, ma prima che la prima frazione possa concludersi ed in pieno recupero Taylor firma il definitivo 1-1 che consente alla formazione padrona di casa di volare ai quarti come prima del girone compiendo una vera impresa.



Discorso diverso per l’Olanda che con soli 3 punti torna a casa, di tale risultato ne approfitta il Portogallo, che non senza difficoltà riesce ad imporsi per 2-1 sul Belgio. Dopo aver chiuso il primo tempo con il risultato di 0-0, il match si apre nella ripresa, è la selezione lusitana ad aprire le girandola delle marcature con Neves al 56’, il Belgio risponde ed al 65’ con Vertessen autore del momentaneo 1-1. Quando tutto lascia pensare che il match possa chiudersi con un pari, all’89’ il Portogallo usufruisce di un rigore trasformato da Dantas, che porta il risultato sul definitivo 2-1 che consente al Portogallo di volare ai quarti come seconda del Girone.

Cala il sipario anche sul Girone B dove lo scontro tra Croazia e Romania ormai già eliminate, finisce con un scialbo 0-0 che non fa felice nessuna delle due, spettacolo e reti sono invece offerti dal big match tra Spagna ed Ucraina, prime due nazionali ad aver raggiunto i quarti di finale, nonché scontro diretto per il primato in classifica. Dopo 40 minuti di assoluta parità al 43’ è la selezione ucraina a sbloccare il match con Vyunnyk, la reazione spagnola arriva nella ripresa e complice la sfortunata autorete di Zhelizko, il risultato torna sui binari della parità. L’Ucraina non ci sta e reagisce tanto che all’86’ su calcio di rigore trasformato da Sudakov si porta sul 2-1, trascorrono nove minuti ed al 90’ Rodri serve e Ruizfirma il definitivo 2-2 che consente ad entrambe di accedere ai quarti di finale con la bellezza di 7 punti a testa.

Girone A

Olanda – Georgia: 1-1

Portogallo – Belgio: 2-1

Girone B

Croazia – Romania: 0-0

Spagna- Ucraina: 2-2