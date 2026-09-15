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MANCHESTER, ENGLAND - APRIL 17: Ruben Amorim, Manager of Manchester United, speaks to the media in a post match press conference, after progressing through to the Semi-Finals after defeating Olympique Lyonnais 7-6 on aggregate, following the UEFA Europa League 2024/25 Quarter Final Second Leg match between Manchester United and Olympique Lyonnais at Old Trafford on April 17, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Milan

Amorim lancia la sfida:”Milan in Europa League per vincere”

Set 15, 20261 Lettura

Il Milan è pronto a debuttare in Europa League contro il Benfica, in una sfida dal grande fascino europeo e dal significato particolare per Ruben Amorim. Alla vigilia del match, l’allenatore portoghese ha fissato gli obiettivi dei rossoneri: nessun traguardo minimo, ma la volontà di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Sullo sfondo anche il suo passato legato al Benfica e il rapporto con Rui Costa.

Amorim punta all’Europa League

Amorim non vuole porre limiti alle ambizioni del Milan. Dopo aver già raggiunto una finale di Europa League alla guida del Manchester United, il tecnico vuole provare nuovamente ad arrivare all’ultimo atto. «Partiamo in ogni competizione per vincere», il concetto espresso dall’allenatore, convinto di poter contare su una rosa competitiva e ricca di alternative.

Il calendario imporrà però una gestione attenta delle energie. Dopo la gara contro la Lazio, Amorim ha sottolineato come il Milan abbia mostrato due volti differenti, soprattutto sul piano dell’atteggiamento. Con gli impegni ogni tre giorni, le rotazioni diventeranno inevitabili: l’obiettivo è costruire un’identità di gioco riconoscibile, capace di resistere anche ai cambi di formazione.

Il legame con il Benfica

Milan-Benfica avrà un sapore speciale per Amorim, che avrebbe potuto ritrovarsi sulla panchina portoghese. L’allenatore ha però ribadito di aver scelto, dopo la precedente esperienza, di non tornare ad allenare in Portogallo.

La chiamata del Milan ha cambiato tutto: un’opportunità considerata impossibile da rifiutare e un progetto sposato con entusiasmo. La sfida europea assume ulteriore fascino per la presenza di Rui Costa, oggi presidente del Benfica e protagonista in passato con entrambe le maglie.

Modric e Hutchinson, le scelte di formazione

Spazio anche ai singoli e alle possibili novità nell’undici iniziale. Amorim ha difeso Modric, sottolineandone l’importanza soprattutto nelle partite in cui il Milan avrà bisogno di controllare il possesso e gestire maggiormente il pallone.

Possibile occasione anche per Hutchinson, indicato dal tecnico come un giocatore in buona condizione e candidato a trovare spazio contro il Benfica. Nessuna formazione tipo, dunque: Amorim vuole un Milan competitivo indipendentemente dagli interpreti, pronto ad affrontare Serie A ed Europa League senza perdere qualità e intensità.

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