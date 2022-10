AS Roma, forze fresche dalla Primavera. Entusiasmo e tradizione

“Sti giovanotti de sta Roma bella”, agguerriti e con gli occhi intrisi di passione e vigore. Indossare la maglia bagnata dalla sponda giallorossa del Tevere è sempre un’emozione indescrivibile – figurarsi in campo europeo. Nella fredda serata di Helsinki tre calciatori del settore giovanile hanno calcato il sintetico di Finnair. Chi ha giocato un minutaggio di tutto rispetto è Cristian Volpato, classe 2003, nato a Camperdown ma adottato dalla Capitale fin da piccolissimo. La CT10 ha messo gli occhi su di lui prendendosi la procura. Settantasette minuti con delle statistiche paurose per essere l’esordio in Europa League – ai tempi Coppa Uefa; tutti i dribbling tentati sono andati a segno (il 100% delle manovre sono andate a buon fine), il 64% di precisione passaggi ed il 60% dei contrasti vinti sono state le ciliegine sulla torta. In media ha toccato il pallone una volta al minuto, non male per un diciottenne e poco importa se il gol di Cristante è stato annullato a causa di un suo fuorigioco. La vittoria e la prestazione ha cancellato tutto quanto e non può che esserne felice.

Altro pezzo pregiato della cantera romanista Edoardo Bove – già abituato a certi palcoscenici – 20 anni ed un entourage (agente Tavano) ineccepibile. Il centrocampista non ha sbagliato un passaggio, tutti quelli tentati sono andati a buon fine (i numeri dicono 100%). Nonostante i 12 minuti giocati è stato importantissimo sia in fase di impostazione che di interdizione – ha vinto il 50% dei contrasti effettuati. Il numero 52 ha toccato il pallone, addirittura, più di una volta al minuto; merita molto più spazio per provare ad incidere e diventare un punto cardine di questa compagine ambiziosa.

Infine il capitano della Primavera, Giacomo Faticanti – 18 anni, ancora più giovane di Volpato. “La sua amata Roma” ha dichiarato José Mourinho a fine partita, l’amore per questi colori lo ha contraddistinto fin dai primi passi calcati sul campo di calcio. Il 75% di precisione passaggi gli regalano una gioia personale. Il Mago di Setubal si è detto soddisfatto di aver fatto giocare questi tre giovani rampolli tutti romanisti e non ha mancato di menzionare altri campioncini in rampa di lancio: Cherubini, Cassano e Tahirovic.

La compagine capitolina ha un bagaglio giovanile veramente incommensurabile e lo Special One si è detto soddisfatto e contento perché per la prima volta può far giocare questi ragazzi, come mai gli è successo in carriera. L’instant team può lasciare spazio ad un progetto più virtuoso e molto più romantico. I tifosi sono sempre più vicini alla squadra allenata da mister Federico Guido – che ha preso l’eredità di un certo Alberto De Rossi. Oltre i già integrati Pietro Boer e Filippo Tripi in società ci sono altri profili interessanti come: Louakima (terzino sinistro) e Antonio Satriano (centravanti). Man mano che si andrà avanti con la stagione non ci si starà da stupirsi se il tecnico portoghese vorrà portare qualche altra forza fresca in Prima squadra.

Embed from Getty Images