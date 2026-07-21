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Juventus

Juventus, svelata la nuova maglia Away: ritorno al rosa con stile moderno

La seconda divisa firmata adidas richiama le origini bianconere con il celebre rosa storico, reinterpretato attraverso un elegante motivo zebrato e le tecnologie più avanzate per le prestazioni.

Lug 21, 20261 Lettura

La Juventus e adidas hanno presentato ufficialmente la nuova maglia Away 2026/27, una divisa che celebra le radici del club torinese reinterpretando in chiave contemporanea uno dei simboli più iconici della sua storia: il colore rosa. Il nuovo kit combina tradizione, innovazione e performance, proponendo un design raffinato impreziosito dal ritorno del logo Trefoil, ormai elemento distintivo delle collezioni heritage del marchio tedesco.

Un omaggio alle origini della Juventus

Prima che il bianco e il nero diventassero i colori simbolo della Juventus, il club scendeva in campo con una maglia rosa. Per la stagione 2026/27, adidas recupera questa storica identità, realizzando una divisa caratterizzata da una base rosa tenue sulla quale prende forma un sofisticato pattern tono su tono ispirato alla zebra, simbolo da sempre associato al mondo bianconero.

A completare il look troviamo colletto, polsini e tre strisce adidas in nero, elementi che creano un contrasto deciso e valorizzano il design minimalista della maglia. Sul petto spiccano il logo ufficiale della Juventus e lo storico Trefoil adidas, richiamo diretto alla tradizione calcistica e allo stile lifestyle.

Tecnologia e comfort al servizio delle prestazioni

Oltre all’estetica, la nuova seconda maglia della Juventus è stata sviluppata per garantire il massimo rendimento in campo. Il tessuto tecnico leggero con lavorazione zebrata migliora la vestibilità e assicura maggiore libertà di movimento, mentre la tecnologia CLIMACOOL+ favorisce la gestione dell’umidità e della traspirazione, mantenendo i calciatori freschi anche durante le fasi più intense della partita.

Il kit Away 2026/27 si completa con pantaloncini e calzettoni neri impreziositi da dettagli rosa coordinati e dal branding adidas, creando un outfit moderno e perfettamente in linea con l’identità del club.

La nuova maglia Away della Juventus 2026/27 è disponibile dal 21 luglio presso gli Juventus Store, nei punti vendita adidas selezionati e online sullo store ufficiale adidas dedicato al club.

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