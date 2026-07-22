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Nazionale

Guardiola-Italia, Malagò riaccende la speranza:“Dialogo ancora aperto”

Il presidente federale conferma i contatti con Pep Guardiola e non chiude la porta. L’ex tecnico del Manchester City riflette sulla proposta, ma resta favorito un anno di pausa.

Lug 22, 20261 Lettura
Di Quirinale.it, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110383479

L’ipotesi di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana continua ad alimentare il dibattito. Sebbene le possibilità di un approdo dell’ex allenatore di Barcellona e Manchester City siano considerate al momento piuttosto ridotte, le dichiarazioni di Giovanni Malagò mantengono viva una candidatura che resta tra le più affascinanti per il futuro dell’Italia.

Malagò: dialogo aperto con Guardiola

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Malagò ha confermato che il confronto con il tecnico catalano non si è mai interrotto.

Secondo il presidente federale, mantenere aperto il dialogo con Guardiola rappresenta una scelta naturale, senza che ciò comporti una mancanza di rispetto nei confronti degli altri candidati già valutati. La Federazione, infatti, sta analizzando diversi profili, anche appartenenti a una generazione di allenatori più recente, lasciando aperte tutte le opzioni prima della decisione definitiva.

Sul tema economico, spesso indicato come il principale ostacolo all’operazione, Malagò ha riconosciuto che per un allenatore del calibro di Guardiola potrebbero essere previste eccezioni, pur ribadendo la necessità di contenere i costi. Nessuna certezza, però, sull’esito della trattativa.

Non solo Guardiola: Pirlo e Mancini tra i profili valutati

Malagò ha inoltre smentito che la corsa sia limitata a tre nomi, pur confermando che Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Roberto Mancini rientrano nel profilo tecnico individuato dalla Federazione per guidare la Nazionale.

La ricerca del nuovo commissario tecnico prosegue quindi senza una scelta definitiva, con l’obiettivo di individuare la figura più adatta a rilanciare il progetto azzurro.

L’incontro a Barcellona e la risposta attesa

Nei giorni scorsi Guardiola avrebbe incontrato Paolo Maldini a Barcellona, con la presenza di Leonardo, per ascoltare la proposta relativa alla panchina dell’Italia. Il tecnico catalano, legato da un rapporto di amicizia con Maldini sin dai tempi della Champions League conquistata nel 2009 e dedicata all’ex difensore rossonero, avrebbe chiesto alcuni giorni di riflessione.

La risposta è attesa entro martedì, ma al momento l’orientamento del 55enne resta quello di concedersi un periodo di pausa dopo la lunga esperienza alla guida del Manchester City. Proprio questa volontà rende piuttosto basse le probabilità di un sì, anche se la Federazione continua a sperare fino all’ultimo.

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