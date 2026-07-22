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Roma

Clamoroso Roma, Gasperini chiama Summerville, affare ancora possibile

La Roma non molla Crysencio Summerville nonostante il maxi rilancio dell’Al-Hilal. Gasperini ha parlato nuovamente con l’esterno olandese, chiamato ora a scegliere tra il progetto giallorosso e un contratto faraonico in Arabia Saudita.

Lug 22, 20261 Lettura
Credit foto: Fotball-Magazine

La corsa a Crysencio Summerville entra nella fase decisiva. Quando tutto sembrava apparecchiato per il trasferimento alla Roma, l’irruzione dell’Al-Hilal ha cambiato completamente lo scenario, trasformando quella che sembrava una trattativa ben avviata in un vero e proprio duello di mercato.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Gian Piero Gasperini avrebbe avuto un nuovo contatto diretto con il talento olandese nelle ultime ore. Un confronto che conferma quanto il tecnico giallorosso consideri Summerville una priorità assoluta per rinforzare le corsie offensive in vista della nuova stagione.

Gasperini insiste: la Roma prova il sorpasso

La società capitolina continua a credere nell’operazione. L’accordo con il giocatore era stato raggiunto nei giorni scorsi e Summerville aveva manifestato il proprio gradimento per il trasferimento nella Capitale, affascinato dalla possibilità di lavorare nuovamente con Gasperini.

L’inserimento del club saudita, però, ha ribaltato gli equilibri. La Roma non ha modificato la propria strategia e punta ora soprattutto sulla componente tecnica e sul progetto sportivo, nella speranza che il giocatore privilegi la crescita professionale rispetto all’aspetto economico.

L’Al-Hilal mette sul piatto cifre fuori mercato

L’offensiva dell’Al-Hilal è di quelle difficili da ignorare. Il club allenato da Simone Inzaghi avrebbe già trovato un’intesa con il West Ham sulla base di 80 milioni di euro, una cifra che soddisfa pienamente il club inglese.

Ancora più impressionante la proposta destinata al giocatore: un contratto da circa 20 milioni di euro a stagione, numeri che rendono la concorrenza praticamente impossibile per qualsiasi club italiano.

La scelta è nelle mani di Summerville

A questo punto sarà Summerville a decidere il proprio futuro. Da una parte c’è la possibilità di diventare uno dei punti di riferimento della nuova Roma di Gasperini, dall’altra un’offerta economica irrinunciabile proveniente dall’Arabia Saudita.

I giallorossi continuano a sperare fino all’ultimo e confidano nel rapporto instaurato con il giocatore e nel lavoro svolto dal tecnico per convincerlo. L’Al-Hilal, però, resta in vantaggio sul piano economico e attende ora la risposta definitiva dell’esterno olandese.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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