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Milan, ecco la nuova maglia Away: “Dopo Istanbul, c’è sempre Atene”

PUMA e AC Milan presentano la seconda maglia per la stagione 2026/27: design elegante, dettagli dorati e un forte richiamo alla storia rossonera con un messaggio dedicato alla resilienza e alla mentalità vincente.

Lug 21, 20261 Lettura

Il Milan e PUMA hanno svelato ufficialmente il nuovo Away Kit 2026/27, una divisa che va oltre il semplice aspetto estetico per trasformarsi in un simbolo della cultura e dell’identità rossonera. Il tradizionale bianco, da sempre associato alle grandi notti europee del Diavolo, torna protagonista accompagnato da un messaggio che richiama una delle pagine più significative della storia del club: “Dopo Istanbul, c’è sempre Atene”.

Il bianco delle finali e il messaggio della rinascita

La nuova maglia Away nasce per celebrare la capacità del Milan di rialzarsi dopo ogni difficoltà. Sul retro del colletto compare infatti la scritta “Dopo Istanbul, c’è sempre Atene”, riferimento al percorso che ha portato i rossoneri dalla delusione della finale di Champions League del 2005 alla rivincita conquistata ad Atene nel 2007.

A rappresentare questa filosofia è Filippo Inzaghi, grande protagonista della finale di Atene con la doppietta che consegnò al Milan la sua settima Coppa dei Campioni. La campagna racconta proprio quella mentalità fatta di sacrificio, determinazione e capacità di trasformare una sconfitta in un nuovo punto di partenza.

Il design della maglia valorizza questo concetto attraverso eleganti dettagli dorati, l’alloro che circonda lo stemma e una raffinata grafica con l’ala della fenice, simbolo universale di rinascita. All’interno del collo della versione Authentic è presente anche la scritta in greco contemporaneo “Δύναμη Ψυχής” (Dýnami Psychís), traducibile come “Forza dell’anima”, ulteriore richiamo alla resilienza che caratterizza il club.

Tecnologia PUMA tra performance e sostenibilità

La versione Authentic del nuovo Away Kit utilizza il tessuto ULTRAWEAVE, sviluppato da PUMA per garantire leggerezza, massima libertà di movimento e prestazioni elevate. Completano la dotazione tecnica le tecnologie dryCELL e ThermoAdapt, progettate per favorire la gestione dell’umidità e mantenere una temperatura corporea ottimale durante il gioco.

La versione Replica, destinata ai tifosi, mantiene lo stesso design della divisa indossata dalla squadra ed è realizzata con il 95% di poliestere riciclato, ottenuto attraverso la tecnologia RE:FIBRE, confermando l’impegno di PUMA verso una produzione sempre più sostenibile.

Il nuovo Away Kit AC Milan 2026/27 è già disponibile negli AC Milan Official Store, sullo store online del club, su PUMA.com e presso una selezione di rivenditori autorizzati.

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